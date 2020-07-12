В России за сутки 130 человек скончались от последствий коронавируса

В России за последние сутки официальное число жертв пандемии коронавируса возросло на 130 человек. По данным оперативного штаба на воскресенье, 12 июня, общее число жертв Covid-19 составляет 11 335 человек. Также за сутки выявили 6 615 новых случаев заражения.

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Число выздоровевших за последние сутки пациентов составляет, по официальным данным, 3 615 человек. Общее число «активных случаев», то есть тех, кто в настоящий момент находится на стационарном или амбулаторном лечении, составляет 214 766. За последние 24 часа этот показатель возрос на 2 870 человек.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве (+679), Санкт-Петербурге (+293), Свердловской области (+286), Ханты-Мансийском автономном округе (+267) (ХМАО) и Алтайском крае (+232). ХМАО, а также республика Тыва остаются последними двумя российскими регионами, где сохраняются строгие меры самоизоляции.

При этом Москва, а также Московская область входят в тройку регионов с наименьшими темпами распространения инфекции. Суточный прирост в них составил 0,3%. Лидером в этом рейтинге является Чукотский автономный округ, где суточный прирост является нулевым. Также регионами с низким темпом суточного прироста являются Северная Осетия и Калининградская область (0,4%).

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