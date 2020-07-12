В Хабаровском крае продолжились митинги в поддержку арестованного губернатора

В Хабаровском крае второй день подряд продолжаются акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Стихийные митинги прошли в воскресенье, 12 июля, в столице края, а также в Комсомольске-на-Амуре. По данным активистов регионального штаба Навального, в воскресенье в акции участвовало около двух тысяч человек.

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В Хабаровске жители собрались в воскресенье перед зданием краевого правительства на площади Ленина. Звучали лозунги «Фургал — наш выбор», «Свободу», «Путин — вор». Также на центральных улицах города в воскресенье прошел автопробег. Автомобилисты скандировали лозунги с требованием освободить губернатора.

Здание правительства окружили сотрудники полиции. На сайте краевой администрации появился призыв к гражданам не участвовать в несанкционированных акциях. Региональное правительство также продлило ограничения на массовые мероприятия, связанные с эпидемией коронавируса, до 27 июля.

Накануне, 11 июля в Хабаровске состоялась стихийная акция, в которой приняли участие от пяти до 35 тысяч человек. Митинги в поддержку арестованного губернатора прошли также в городах Комсомольск-на-Амуре, Солнечный и Эльбан.

Арестованного хабаровского губернатора обвиняют в причастности к организации убийств и покушений на убийства в 2004–2005 годах. Сам Сергей Фургал свою вину не признает. Оппозиция называет уголовное дело политической расправой с оппозиционным губернатором. В 2018 году представитель ЛДПР Сергей Фургал опередил на выборах кандидата от «Единой России».

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