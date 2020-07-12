На предприятии «Норникеля» произошел новый разлив топлива

На Таймыре произошел разлив 45 тонн топлива. Авария случилась из-за разгерметизации трубопровода на предприятии «Норильсктрансгаз», которое входит в корпорацию «Норильский никель». Эту информацию в воскресенье, 12 июля, подтвердила пресс-служба компании.

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Авария произошла утром 12 июля во время перекачки авиационного топлива из баржи в районе поселка Тухард на Таймырском полуострове. Трубопровод оставался разгерметизирован в течение 15 минут. В «Норникеле» сообщают, что угрозы жизни и здоровью людей нет и что компания предпринимает «все возможные меры для ускоренного сбора топлива».

29 мая произошла другая крупная авария на предприятии, принадлежащем «Норникелю». Из резервуара норильской ТЭЦ-3 вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Часть его попала в соседние реки и озера. Экологи назвали эту катастрофу крупнейшей в истории для арктического региона.

28 июня экологи и журналисты «Новой газеты» обнаружили, что компания «Норникель» сбрасывает производственные отходы в тундру. После публикации видео с места слива насосную станцию, качавшую отходы, отключили, на место прибыли служба безопасности «Норникеля», полиция, МЧС, прокуратура и Росприроднадзор.

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