В Хабаровске третий день проходят акции в поддержку арестованного губернатора Фургала

В Хабаровске третий день подряд проходят акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. 9 июля его задержали по подозрению в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 годах и доставили в Москву. Он вину не признает.

Реклама Читать далее

По информации Meduza, в понедельник, 13 июля на акции был задержан один человек. При этом отмечается, что количество участников манифестаций с первого дня их проведения — 11 июля — не сокращается.

Также 13 июля стало известно, что вице-премьер и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев приехал в Хабаровск, чтобы проконтролировать работу местных властей.

На сайте краевого правительства 13 июля было опубликовано обращение к гражданам, в котором их призвали не участвовать в несанкционированных акциях. Также в заявлении администрации указано, что «среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. У одних просто „играет кровь“, другие же, возможно, наживаются на протесте. Так набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счет яркого контента растёт число подписчиков».

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на убийства. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Фургал возглавлял Хабаровский край с сентября 2018 года, после того как, будучи кандидатом от ЛДПР, на выборах главы региона с огромным отрывом победил и.о. губернатора, выдвинутого «Единой Россией».

Первая стихийная акция в поддержку Фургала состоялась 11 июля, в ней приняли участие от пяти до 35 тысяч человек. Митинги также прошли в Комсомольске-на-Амуре, Солнечном и Эльбане.

В воскресенье, 12 июля, жители Хабаровска собрались перед зданием краевого правительства на площади Ленина. Также на центральных улицах города в воскресенье прошел автопробег в поддержку задержанного губернатора. Региональное правительство также продлило ограничения на массовые мероприятия, связанные с эпидемией коронавируса, до 27 июля.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться