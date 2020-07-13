Журналиста «Эха Москвы» Плющева оштрафовали за одиночный пикет

Во второй раз за два дня были задержаны журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев

Суд оштрафовал журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.

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Об этом в своем телеграм-канале написал сам Плющев в понедельник, 13 июля.

Тверской суд Москвы счел Плющева виновным в нарушении правил одиночного пикета. При этом, как написал журналист, судья не стала оглашать протокол, составленный при задержании. Она также не удовлетворила ходатайство о привлечении в качестве свидетелей полицейских с одинаковыми жетонами, проводивших задержание. Отмечается, что решение суда будет обжаловано.

Александр Плющев вместе с коллегой Татьяной Фельгенгауэр были задержаны 29 мая возле здания на Петровке, 38. Они пытались провести одиночные пикеты в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара: его также задержали 26 мая за проведение пикета в поддержку «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова.

Представители министерства внутренних дел утверждают, что пикеты были запрещены в период введенного в Москве режима самоизоляции. С точки зрения журналистов, запрет не может распространяться на одиночные пикеты, так как они не являются массовым мероприятием.

Суд по делу Татьяны Фельгенгауэр должен состояться в конце июля.

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