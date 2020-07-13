Ивану Сафронову предъявили обвинения в госизмене

Советнику по информационной политике главы Роскосмоса, бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову в понедельник, 13 июля, предъявили обвинение в государственной измене.

Реклама Читать далее

По версии ФСБ, Сафронов в 2017 году передал секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России с африканскими странами и российских силах на Ближнем Востоке чешской разведке, действовавшей в интересах американских спецслужб. Экс-журналисту грозит до 20 лет лишения свободы. Иван Сафронов отрицает вину и связывает свое задержание с журналистской деятельностью.

«Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время»,— приводит «Коммерсант» слова адвоката Сафронова Ивана Павлова.

Возле здания СИЗО «Лефортово» собрались люди, чтобы поддержать Ивана Сафронова. Несколько журналистов были задержаны. Как сообщает «ОВД-Инфо», в их числе сотрудники «Коммерсанта» Ольга Алленова, Александр Черных, Анна Васильева, Лилия Галявиева, Юлия Галлямова, Арина Бородина, Александр Россохин, сотрудники «Коммерсант. Fm» Алла Пугачева и Петр Пархоменко, главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова и журналист Мария Карпенко, корреспондент РБК Виктория Феофанова.

В своей журналистской работе Иван Сафронов специализировался на темах, связанных с военно-промышленным комплексом. В прошлом году он был уволен из газеты «Коммерсант» после публикации, в которой говорилось о возможной грядущей отставке Валентины Матвиенко. Примерно за месяц до этого Сафронов в соавторстве с Александрой Джорджевич написал статью о том, что Россия заключила с Египтом контракт на поставку самолетов Су-35. Впоследствии текст с сайта газеты удалили, а издание пытались привлечь к административной ответственности за разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Затем Сафронов некоторое время работал в газете «Ведомости», а два месяца назад занял должность советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Сафронова арестовали до 6 сентября, адвокаты обжаловали арест. Ожидается, что жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом 16 июля.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться