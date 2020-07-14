Журналистка Светлана Прокопьева получила Международную премию свободы прессы

Журналистка Светлана Прокопьева стала лауреатом Международной премии за свободу прессы 2020 года. Об этом в понедельник, 13 июля, объявил Комитет защиты журналистов.

Реклама Читать далее

Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists) был основан в 1981 году, эта неправительственная организация, занимающаяся мониторингом нарушений прав журналистов. Сообщается, что награждение лауреатов состоится 19 ноября на благотворительном приеме Комитета, который пройдет в формате видеоконференции.

6 июля суд в Пскове признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в «оправдании терроризма» из-за ее колонки о причинах теракта в архангельском УСФБ. Журналистке назначили штраф в 500 тысяч рублей. Ранее гособвинение запрашивало шесть лет колонии и запрет на занятие журналистикой в течение четырех лет. Своей вины журналистка не признала.

Кроме Прокопьевой, премию присудили журналистам, профессиональная деятельность и материалы которых стали поводом для спорного уголовного преследования: награды получили иранский экономический обозреватель Мохаммад Мосед, издатель нигерийской газеты Premium Times Дапо Олорунйоми и фотожурналист Шахидул Алам из Бангладеш.

На сайте Комитета говорится, что Олорунйоми был арестован дважды, затем в 1995 году был вынужден скрываться, а в 2017 году его вновь задержали после полицейского рейда в его редакции в связи с обвинениями в клевете. Мосаед был арестован в конце 2019 года после публикации твита и освобожден в начале 2020 года, однако в феврале его опять задержали из-за критики действий властей в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Алама задержали в августе 2018 года после публикации в соцсетях видеоролика о студенческих протестах. Он провел в заключении 102 дня.

Также особую награду «за исключительную и продолжительную приверженность свободе прессы» получит адвокат Амаль Клуни.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться