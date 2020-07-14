Обвинение запросило до 7,5 лет колонии для фигурантов дела «Нового величия»

Прокуратура запросила для обвиняемых по делу «Нового величия» от четырех лет условно до семи с половиной лет колонии. Прения сторон начались в этот вторник, 14 июля, в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Медиазона».

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Для трех фигурантов дела гособвинитель запросил реальные сроки. Так Руслана Костыленкова, которого обвинение считает лидером «Нового величия», прокуратура попросила приговорить к семи с половиной годам колонии. Петра Карамзина — к шести с половиной. Вячеслава Крюкова — к шести годам заключения.

Еще четырем фигурантам сторона обвинения запросила условное наказание. По шесть с половиной лет условно для Максима Рощина и Дмитрия Полетаева, пять лет для Марии Дубовик и четыре года условно для Анны Павликовой.

Обвинение также потребовало приговорить обвиняемых к дополнительному наказанию в виде ограничения на использование интернета, отмечает «Медиазона».

Восьмой обвиняемый Сергей Гаврилов бежал из России и получил политическое убежище в Украине. Он был объявлен в розыск.

Еще один — Рустам Рустамов — признал вину и получил полтора года условно. Павел Ребровский сначала признал вину, после чего ему назначили реальный срок в два года и пять месяцев колонии. Однако затем Ребровский заявил, что дал признание лишь в обмен на обещание избежать колонии, и отозвал показания. Его дело отправили на новое рассмотрение.

Десятерых участников движения «Новое величие», включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, задержали в марте 2018 года. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Судебный процесс начался в мае 2019 года.

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