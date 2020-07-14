Lost in translation: как «ВКонтакте» стала прибежищем французских неонацистов и антисемитов

Во Франции 8 июля впервые состоялся суд по делу об антисемитских высказываниях, опубликованных в «ВКонтакте». Обвиняемый — крайне правый публицист Ален Сораль, многократно судимый за разжигание расовой ненависти и отрицание Холокоста, — на суд не явился. Этот эпизод иллюстрирует отчетливую тенденцию, когда французские ультраправые, неонацисты и антисемиты используют российскую социальную сеть для тиражирования призывов к расовой ненависти.

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Днем 8 июля возле зала заседаний № 2.04 Парижского суда стояла большая группа полицейских. В этот день здесь рассматривалось несколько дел 17-й палаты, специализирующейся на исках к прессе. Одно из них — иск нескольких антирасистских организаций к французскому ультраправому публицисту Алену Соралю.

Сораль — один из главных французских теоретиков антисемитизма. Он отрицает Холокост, за что ранее неоднократно был судим. Публикует на своем — ставшем за последние годы очень популярным — сайте «Равенство и примирение» (Égalité et Réconciliation) карикатуры на евреев и антисемитские клипы. Развивает теории мирового еврейского заговора. У Сораля есть верная аудитория, армия сторонников, кочующих за своим наставником в виртуальном пространстве по мере того, как разные соцсети постепенно блокируют его аккаунты.

Ален Мораль в Парижском дворце правосудия, 12 марта 2015 года. LOIC VENANCE / AFP

«Французский Лимонов»

Авторы книги «Система Сораля», журналисты Матье Молар и Робен Д’Анжело называют Сораля «французским Лимоновым». Впрочем, для сравнения с Лимоновым 61-летнему Соралю очевидно не хватает литературного таланта. Зато в его биографии много других деталей. Член французской компартии, убежденный марксист, мастер пикапа, автор посвященной искусству пикапа книги, а также бестселлера о моде, скандальный участник самых популярных в стране телешоу, начитанный интеллектуал, режиссер провалившегося художественного фильма, боксер, член политбюро Нацфронта — это лишь часть списка жизненных достижений Алена Сораля, ставшего сегодня гуру антисемитских теорий заговора.

Всю свою жизнь Ален Сораль страстно искал признания, пишут Молар и Д’Анжело. Сораль, кстати, псевдоним. Настоящая фамилия публициста — Бонне. Первой псевдоним «Сораль» взяла себе младшая сестра публициста Аньес, актриса по профессии. В 1980-е ее карьера была на взлете. В поисках звездных контактов на закрытых парижских вечеринках будущий крайне правый публицист решил воспользоваться славой сестры. Сегодня они не общаются.

К французской крайне правой партии «Национальный фронт» (сегодня — «Национальное объединение») Ален Сораль примкнул в 2005 году. Тогдашний лидер партии Жан-Мари Ле Пен назначил его своим специальным советником в ходе президентской кампании 2007 года. «Если бы Маркс был жив, он бы призвал голосовать за Ле Пена», — говорил Ален Сораль. Тогда же, в 2007, при поддержке «Национального фронта» Сораль зарегистрировал свою ассоциацию «Равенство и примирение».

Он со скандалом покинул крайне правую партию в 2009 году. Антисемитизм Сораля шел вразрез с новой линией «Нацфронта» на «дедемонизацию» и отказом Марин Ле Пен от прежних слишком радикальных взглядов. В этом же году он выдвинул свою кандидатуру на выборах в Европарламент от «Антисионистского списка» вместе с юмористом Дьедонне, также неоднократно судимым за разжигание расовой ненависти и отрицание Холокоста. Предвыборную кампанию, как утверждал сам Сораль, в размере трех миллионов евро профинансировал Иран.

«В сети "ВКонтакте" они могут говорить все, что им вздумается»

8 июля Алена Сораля впервые судили за высказывания, опубликованные осенью 2019 года в российской социальной сети «ВКонтакте». За два дня до суда, 6 июля, аккаунты крайне правого публициста заблокировал YouTube — в рамках борьбы с распространением контента, содержащего призывы к насилию и враждебности по отношению к отдельным группам лиц. Аккаунты Сораля в Facebook были заблокированы еще в декабре 2017 года — также за призывы к ненависти.

Так же, как и Ален Сораль, множество французских ультраправых, неонацистов и антисемитов перебрались на страницы «ВКонтакте», где фактически отсутствует модерация аккаунтов на иностранных языках. Аналогичная тенденция наблюдается и в США, где российскую социальную сеть используют неонацисты и сторонники превосходства белой расы.

«Присоединяйтесь ко мне в VK», — призывал Сораль подписчиков в своем Twitter в марте 2018 года с хэштегами #Россия #цензура и #свободаслова.

Информацию об антисемитских высказываниях Сораля в российской социальной сети отправила в прокуратуру Межминистерская делегация по борьбе с расизмом, антисемитизмом и ненавистью (DILCRAH) при правительстве Франции. Глава DILCRAH Фредерик Потье заявил в комментарии «Шарли Эбдо», что надеется на то, что решение суда будет «суровым». «Это необходимо ввиду отсутствия какой-либо модерации в этой социальной сети», — подчеркнул чиновник.

Потерпевшими, как это обычно бывает с такого рода жалобами, выступили три французских антирасистских НКО: Международная лига против расизма и антисемитизма, Союз еврейских студентов Франции и ассоциация «Я обвиняю» (LICRA, UEJF и J’accuse).

«Все в 11 сентября связано с евреями» — причиной для судебного разбирательства стал этот комментарий Алена Сораля, написанный 11 сентября 2019 года на его странице в российской соцсети. По ссылке была опубликована статья с сайта «Равенство и примирение», в которой развивалась конспирологическая теория о причастности Израиля к теракту 11 сентября 2001 года.

Заседание суда началось с ходатайства адвоката Алена Сораля Дамьена Вигье об отводе судьи. Вигье (который сам ранее был приговорен к штрафу за отрицание Холокоста — RFI) объяснил, что председатель суда Ройя Палти через работу своего мужа «связана» с известным французским экономистом и политическим деятелем Жаком Аттали. Аттали — по происхождению марокканский еврей, а Сораль был неоднократно судим за призывы к расовой ненависти в его отношении. В частности, поводом для предыдущих разбирательств был фотомонтаж, опубликованный крайне правым публицистом, на котором Аттали был изображен горящим на костре, а также карикатура, на которой Аттали был представлен в виде таракана со звездой Давида. Таким образом, по мнению защитника, существующая между его клиентом и Жаком Аттали «неприязнь» могла передаться председателю суда.

Судья отвод брать отказалась, сославшись на то, что ее муж уже давно не работает с экономистом, а жалобы, где потерпевшим выступает Жак Аттали, она принципиально не рассматривает. Кроме того, как подчеркнула госпожа Палти, она представляет интересы французского народа, а не свои собственные. После этого Дамьен Вигье демонстративно покинул зал заседаний вместе с сопровождавшей его группой поддержки, а еще через несколько часов опубликовал в своем Twitter карикатуру на суд.

Par une belle journée de juillet. pic.twitter.com/WO8USMdRqH — Damien Viguier (@DLViguier) July 8, 2020

В сети «ВКонтакте» господин Сораль ведет себя гораздо свободней и делает куда более «разнузданные» заявления, нежели в Twitter (Twitter остается единственной крупной западной социальной сетью, где Ален Сораль еще не был заблокирован. — RFI): эта мысль была главной в выступлениях адвокатов потерпевшей стороны. «Это пространство, где ежедневно самовыражаются злоумышленники», — подчеркнул адвокат ассоциации «Я обвиняю» и Союза еврейских студентов Франции Стефан Литти.

С похожей речью выступил и прокурор, потребовавший приговорить Алена Сораля к году тюремного заключения. «Сайт VK служит лишь для того, чтобы разъяснять заявления, которые он публикует на других платформах, — подчеркнул гособвинитель. — Так, этот комментарий («Все в 11 сентября связано с евреями») дает ключ к пониманию опубликованной под ним статьи».

«Правосудие должно в равной степени распространяться на всех, кто делает подобные высказывания, вне зависимости от места, где они это делают, — заявила RFI после заседания адвокат Международной лиги против расизма и антисемитизма Илана Соскин. — У них (крайне правых экстремистов) есть ощущение, что на страницах "ВКонтакте" они могут говорить все, что им вздумается. Суд должен четко дать понять, что, будь то VK или любой другой сайт, закон распространяется на всех одинаково, что они не могут позволить себе сеять эту ненависть».

Прокурор также пригрозил покинувшему заседание адвокату Алена Сораля дисциплинарным делом о нарушении профессиональной этики. По словам Иланы Соскин, если сам Ален Сораль уже «добрых два года» не появляется на многочисленных заседаниях суда, то его защитник Дамьен Вигье впервые демонстративно не стал участвовать в процессе. «Со стороны Алена Сораля подобное происходит регулярно, когда из любой мелочи устраиваются инциденты, когда судей и прокуроров пытаются поставить в сложное положение. Ален Сораль уже оскорблял представительницу прокуратуры на своем сайте. За это он был привлечен к уголовной ответственности и приговорен к реальному тюремному сроку. Попытки дестабилизировать судей, прокуроров и адвокатов, попытки избавиться от тех, кто пытается добиться приговоров в его отношении, — это его обычная практика», — подчеркнула адвокат.

«Мы удаляем подобные материалы»

«Мы заблокировали страницу за разжигание ненависти», — ответили RFI 9 июля в пресс-службе «Вконтакте» в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

«ВКонтакте выражает полную нетерпимость к призывам к насилию, экстремизму и любым материалам, которые пропагандируют дискриминацию по расовому, национальному или другому признаку. Мы удаляем подобные материалы и блокируем сообщества и страницы, которые их распространяют», — заявили представители российской социальной сети.

«По результатам жалоб пользователей и проактивного мониторинга каждый месяц мы удаляем сотни тысяч единиц контента и блокируем тысячи профилей за пропаганду насилия, жестокости и распространение шокирующего контента на нашей платформе. Независимо от того, житель какой страны его распространяет», — подчеркнули в пресс-службе соцсети.

Страница сообщества Алена Сораля «Égalité et Réconciliation» («Равенство и примирение») в сети «ВКонтакте» на момент публикации этого материала по-прежнему оставалась активной, так же, как и аккаунты других французских националистов и неонацистов. Рандомные поиски приводят на страницы франкоязычных пользователей с антисемитскими и расистскими карикатурами, афишами, портретами Гитлера, свастиками и так далее (скриншоты есть в распоряжении редакции).

«Никто не будет заниматься модерацией по доброй воле, потому что это дорогая вещь, — говорит директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев. — Вопрос модерации встает только в случае возникновения угрозы для бизнеса. "ВКонтакте" работает по принципу постмодерации. Но все охватить невозможно, поэтому они реагируют уже на жалобы пользователей».

Блокировка личной страницы Сораля в «ВКонтакте» (у него было более восьми тысяч друзей и около 300 подписчиков) вызвала переполох в рядах сторонников ультраправого публициста. От восхищения российской социальной сетью, полностью свободной от цензуры, а также мудрым и сильным российским президентом пользователи быстро перешли к поискам еврейского заговора.

Вечером в четверг, 9 июля, в Twitter-аккаунтах последователей Алена Сораля стали появляться конспирологические версии о причинах блокировки, фотографии Владимира Путина с раввинами, напоминания о большом количестве русских в Израиле, а также предположения, что российский президент — «сын Марии Шаломовой, еврей-марран и вождь контролируемой мировой оппозиции». Расистский и ксенофобский сайт Démocratie Participative сделал заявление, согласно которому «ВКонтакте попала под полный контроль евреев».

Vladimir Poutine, Fils de Maria Shalomova est un juif marane ayant pour mission de guider l'opposition contrôlée mondiale. — Loyd VON ARISTEN (@VONARISTENLoyd) July 9, 2020

« C’est la guerre ! » («Это война!»), — прокомментировал произошедшее сам Сораль в комментарии к записи обеспокоенной подписчицы, поклонницы Северной Кореи с ником @SarahCoreeNord

C’est la guerre ! — Alain Soral Officiel (@AlainSoralOffic) July 9, 2020

Позднее, 10 июля, он опубликовал в Twitter селфи с чашкой с гербом Третьего рейха и надписью Der Führer. «За всех моих цензоров. Шампанского!», — подписал фотографию Ален Сораль.

A tous mes censeurs, champagne ! pic.twitter.com/rPmh2XR1Wc — Alain Soral Officiel (@AlainSoralOffic) July 10, 2020

Некоторые сторонники Алена Сораля поменяли фотографии профиля на фото своего кумира в знак протеста против «цензуры».

Как в Twitter, так и в группе «Égalité et Réconciliation» в «ВКонтакте», фанаты Сораля оживленно обсуждали альтернативные платформы для продолжения общения, предлагая, в частности, перейти в Telegram, Signal, а также на американскую платформу Gab, созданную в Техасе в 2016 году с целью стать альтернативой Twitter и Facebook. Сегодня ей пользуются преимущественно американские ультраправые. Активным пользователем Gab был Роберт Бауэрс, убивший 11 человек в синагоге Питтсбурга.

«Ален Сораль попал под цензуру VK. Скоро за ним последуют и другие. Присоединяйтесь ко мне в Gab», — написал на своей странице в российской соцсети 10 июля бретонский националист и расист Борис Ле Лэй (его аккаунт в «ВКонтакте» на момент публикации оставался активным. — RFI), скрывающийся от французского правосудия в Японии. В этот же день Ален Сораль создал свою страницу в сети Gab.

Два обращения Совета еврейских общин Франции в посольство России в Париже

Блокировку профиля французского антисемита приветствовал Совет еврейских общин Франции (CRIF). «Очищение интернет-пространства продолжается. Антисемитской, расистской и гомофобной ненависти больше не место в социальных сетях. Онлайн-платформы должны продолжать в этом направлении», — заявили в организации.

Le compte d’Alain Soral suspendu sur #VK. Le nettoyage du net se poursuit.

Plus aucune place pour la haine antisemite raciste ou homophobe sur les réseaux sociaux. Les plateformes doivent poursuivre dans ce sens. — CRIF (@Le_CRIF) July 9, 2020

Как рассказал RFI историк и глава ассоциации «Я обвиняю» Марк Кнобель, Совет еврейских общин Франции (CRIF) дважды обращался к послу России в Париже Алексею Мешкову с просьбой обратить внимание на то, что французские и франкоязычные неонацисты-фанатики используют российскую социальную сеть «для распространения нацистской пропаганды».

Первое письмо было отправлено 7 ноября 2018 года. В копии к письму Совет приложил скриншоты порядка пятидесяти распространявших антисемитскую ненависть аккаунтов. В ответ посол поблагодарил CRIF за бдительность и передал информацию в Роскомнадзор, после чего указанные аккаунты были заблокированы. «Для нас это было очень важно», — подчеркивает господин Кнобель.

Однако второе письмо (копия письма, а также приложенные к нему скриншоты есть в распоряжении RFI) с примерами 95 аккаунтов, отправленное 27 января 2020 года, осталось без ответа.

«Когда у нас возникает проблема с американской платформой, нам не нужно ехать подавать жалобу в калифорнийский суд, мы можем сделать это во Франции, — говорит Марк Кнобель, — В случае с "ВКонтакте" это невозможно, так как у российской соцсети нет европейского представительства».

«Спасибо Путину за это»

До блокировки аккаунта Алена Сораля в «ВКонтакте» любовь крайне правого эссеиста и его сторонников к России была взаимной. «Один из видных французских интеллектуалов современности. В широком кругу известен своей критикой капитализма, империализма США, идей коммунитаризма и массовой культуры» — так выглядит профайл публициста в Википедии на русском языке. Тот факт, что Сораль был много раз судим за отрицание Холокоста и разжигание расовой ненависти, упоминается лишь мельком в самом конце статьи.

Страница Алена Сораля в русскоязычной Википедии. © Wikipedia

«Известным французским писателем» называет Сораля агентство РИА ФАН, которое связывают с «фабрикой троллей» Евгения Пригожина. В декабре 2018 года французский публицист дал интервью «Комсомольской правде», в котором рассказал о движении «желтых жилетов» как о восстании «белой» Франции. Его автор Дарья Асламова называет Алена Сораля «одним из самых знаменитых французских интеллектуалов современности» и «известным на весь мир писателем».

Но самым популярным стало еще одно интервью Сораля Асламовой, опубликованное в «КП» накануне второго тура президентских выборов во Франции в 2017 году. «Кто такой Макрон? Служащий банка Ротшильда и больше ничего. Веселый гей. Мистер Никто. Робот, говорящий в нужный момент нужные слова. Новый Франкенштайн. Но за ним миллиардеры, глобалисты, ротшильдовская Америка и вся власть медиа», — так Ален Сораль объяснял новый расклад политических сил в стране.

В июне 2016 года Ален Сораль приезжал в Москву, где выступал на форуме «Новая эра журналистики: прощание с мейнстримом», организованном информагентством «Россия сегодня», а также в библиотеке имени Достоевского с лекцией под названием: «За свободу от глобалистского доминирования и за строительство многополярной инициативы». Свое выступление в библиотеке Сораль тогда начал со слов благодарности Владимиру Путину и рассказа о том, что в Москву его официально пригласило российское правительство.

Если МИА «Россия сегодня», куда входит телеканал RT, организовало приезд Алена Сораля в Москву, то RT France не приглашает публициста-антисемита в свои эфиры. Несмотря на то, что крайне правых комментаторов на французском сайте RT хоть отбавляй, эту линию руководство редакции не переходит. Телеканал, который всячески пытается отмежеваться от образа распространителя фейк-ньюс и встроиться во французскую оппозиционную повестку, ограничивается публикацией новостей о приговорах, вынесенных в отношении Сораля французским правосудием. Не пересекает эту линию и более радикальное агентство Sputnik France, тоже входящее в МИА «Россия Сегодня». Однако на французском сайте Sputnik можно найти интервью «представителя новой оппозиции», которое Сораль в 2013 году дал радиостанции «Голос России» (в конце 2013 года «Голос России» прекратил свое существование, на смену ему пришло агентство Sputnik. — RFI).

«Сколько советских детей своей кровью заплатили за победу над нацизмом?»

«Алена Сораля знают в России. На своем сайте он не переставая хвалит российские власти. Он обожает Путина. Так же, как и все и его соратники», — отмечает Марк Кнобель.

Все антирасистские ассоциации Франции пришли к выводу, что «ВКонтакте» используется сегодня самыми фанатично настроенными крайне правыми активистами, говорит правозащитник. «У всех этих людей были аккаунты в американских соцсетях, которые один за другим были закрыты. Они мигрировали, что в их понимании было логично, на российскую платформу. Почему это было логично для них? Потому что эти люди убеждены, что Россия их защищает и поддерживает», — подчеркивает он.

К этому, по его словам, добавляется тот факт, что в последние годы Россию обвиняли во вмешательстве в выборы в разных странах, в наличии армии хакеров и «фабрики троллей», в распространении фейк-ньюс — все это лишь усиливает вопросы об образе России. «То, что публикуется на франкоязычных страницах в VK, крайне серьезно. Это очень жестокие люди, способные на чудовищные вещи. VK используется неонацистами и крайне правыми радикалами во всем мире. Что VK от этого выигрывает? Только плохой имидж на международном уровне», — убежден Марк Кнобель.

«Сегодня Россия должна сделать выбор: либо она становится прибежищем для всех этих дикарей, либо принимает решение сделать то же самое, что уже пришлось сделать американским платформам. Американские платформы тоже неидеальны, долгое время они прикрывались первой поправкой Конституции США и ничего не делали, — говорит он, — И это выбор, который должны сделать российские власти, потому что всем очевидно, какие связи существуют сегодня между российскими властями и "ВКонтакте"».

«Моя бабушка была еврейкой из России, — рассказывает правозащитник. — В израильской Нетании есть большой памятник победы Красной Армии над нацистской Германией. Евреи очень признательны русскому народу за победу над нацизмом. Сколько советских детей заплатили за эту победу своей кровью, чтобы об этом сегодня забыли в Москве?».

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