В Москве на акции против поправок к Конституции задержали более ста человек. 15 июля 2020 года.

Как сообщает «ОВД-Инфо», на стихийной акции в Москве против поправок к Конституции полиция задержала более ста человек. Среди задержанных — несколько журналистов, муниципальный депутат Юлия Галямина вместе с дочерью и член московской ОНК Марина Литвинович.

Реклама Читать далее

На Пушкинской площади в Москве сегодня прошел сбор подписей за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции.

На Пушкинской площади сегодня в 19:00 начнется акция против поправок к Конституции, которая пройдет в формате сбора подписей под требованием отменить итоги голосования. Сейчас площадь выглядит так



📷: Мария Григорян / Дождь pic.twitter.com/EwOlgsmSgL — Дождь (@tvrain) July 15, 2020

Как сообщает «Медуза», на московскую акцию пришли около 300 человек. Аналогичная акция прошла также в среду в Санкт-Петербурге.

В Москве и Петербурге — акции по сбору подписей против поправок в Конституцию. Люди не только выстраиваются в очереди, чтобы поставить свою подпись, но и выражают своё отношение к происходящему плакатами, баннерами и лозунгами «Путин — уходи», «Протест — не преступление». pic.twitter.com/VfiUxPNYJU — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) July 15, 2020

После сбора подписей участники московской акции начали стихийное шествие. Полиция стала жестко задерживать его участников. Как сообщает «Медуза», сотрудники сил правопорядка получили указание задерживать всех участников шествия в центре Москвы.

Нас задержали вместе с дочкой, которая просто стояла рядом. pic.twitter.com/gmAd4mD3qF — Юлия Галямина (@galiamina) July 15, 2020

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться