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В Москве на акции против поправок к Конституции задержали более ста человек

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В Москве на акции против поправок к Конституции задержали более ста человек. 15 июля 2020 года.
В Москве на акции против поправок к Конституции задержали более ста человек. 15 июля 2020 года. REUTERS - EVGENIA NOVOZHENINA
RFI
1 мин.

Как сообщает «ОВД-Инфо», на стихийной акции в Москве против поправок к Конституции полиция задержала более ста человек. Среди задержанных — несколько журналистов, муниципальный депутат Юлия Галямина вместе с дочерью и член московской ОНК Марина Литвинович.

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На Пушкинской площади в Москве сегодня прошел сбор подписей за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции.

Как сообщает «Медуза», на московскую акцию пришли около 300 человек. Аналогичная акция прошла также в среду в Санкт-Петербурге.

После сбора подписей участники московской акции начали стихийное шествие. Полиция стала жестко задерживать его участников. Как сообщает «Медуза», сотрудники сил правопорядка получили указание задерживать всех участников шествия в центре Москвы.

 

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