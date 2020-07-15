Жители Хабаровска вышли на пятую акцию протеста в поддержку губернатора Фургала

В Хабаровске пятый день подряд продолжаются акции протеста из-за ареста губернатора края Сергея Фургала. В среду, 15 июля, местные жители вышли на очередную акцию к зданию правительства региона, а затем прошли шествием по центральным улицам города. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии».

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Как отмечает корреспондент издания, акция длилась примерно четыре часа. В ней приняли участие около 2000 человек. Участники манифестации скандировали «Свободу Фургалу», «Верните Фургала».

Акция не была согласована с местными властями, однако полиция не вмешивалась в происходящее. Как пишет «Сибирь.Реалии», вышедшим на площадь участникам раздали медицинские маски.

Одновременно оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил в среду, что из всех регионов России только в Хабаровском крае есть «тенденция постоянного увеличения заболеваемости» COVID-19.

Накануне мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что митинги «пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие».

В этот же день член ОНК Ева Меркачева сообщила, что сам Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку в Хабаровске, потому что в его камере не работает телевизор, а правозащитникам запретили рассказывать ему о происходящем.

Стихийные акции протеста в поддержку арестованного губернатора начались в Хабаровске и соседних населенных пунктах в субботу, 11 июля. Первый митинг, в которым по разным данным, приняли участие от десяти до 35 тысяч человек, назвали самым массовым в истории города.

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