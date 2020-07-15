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Журналист Иван Голунов подал иск к задерживавшим его полицейским

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Иван Голунов вышел из-под домашнего ареста вечером 11 июня 2019.
Иван Голунов вышел из-под домашнего ареста вечером 11 июня 2019. REUTERS/Shamil Zhumatov
RFI
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Журналист Иван Голунов подал в суд на задерживавших его полицейских. Об этом в среду, 15 июля, сообщает «Медуза».

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Голунов подал иск на 5 млн рублей в Басманный районный суд Москвы. С точки зрения журналиста, полицейские «лишь создавали видимость» борьбы с наркоторговлей, потому должны вернуть доход, полученный за период работы в отделе по контролю за оборотом наркотиков.

«Мы с моим адвокатом Сергеем Бадамшиным в рамках уголовного дела подали гражданский иск к пятерым полицейским за незаконное задержание и некачественную работу. Я считаю, что их работа не имела отношения к борьбе с наркотрафиком - они занимались ее формальным исполнением», — приводит «Интерфакс» слова Голунова.

В случае, если иск будет удовлетворен, журналист обещал отдать средства на благотворительные цели. Об этом ТАСС рассказал адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Специальный корреспондент «Медузы» Ивана Голунов был задержан 6 июня 2019 года по подозрению в попытке сбыть наркотики. Полицейские утверждали, что нашли их при личном обыске и в его квартире. После широкой общественной огласки следствие выяснило, что наркотики Голунову подбросили полицейские. Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. 

В январе 2020 года по делу Голунова были задержаны несколько бывших сотрудников УВД по Западному административному округу. Их обвиняют в превышении полномочий и фальсификации доказательств. 

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