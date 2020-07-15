Муниципального депутата Галямину оштрафовали на 200 тысяч рублей за одиночный пикет

Таганский суд Москвы оштрафовал муниципального депутата Юлию Галямину на 200 тысяч рублей за одиночный пикет. Решение было вынесено в среду, 15 июля.

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Муниципального депутата признали виновной в повторном нарушении при участии в несогласованной акции. «МБХ медиа» передает, что защита Галяминой намерена обжаловать решение.

Юлию Галямину задержали 29 мая возле здания МВД на Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. При этом Галямина и ее адвокат Михаил Бирюков подчеркивают, что в момент задержания она даже не успела начать пикет.

Илья Азар был задержан 26 мая на одиночном пикете с требованием освободить автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбуждены несколько уголовных дел. 28 мая Азара арестовали на 15 суток за нарушение запрета на проведение публичных акций. 29 мая в Москве и Санкт-Петербурге прошли одиночные пикеты в его поддержку. В Москве возле ГУ МВД были задержаны около 20 человек.

13 июля Тверской суд Москвы за нарушение правил одиночного пикета оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста «Эха Москвы» Алесксандра Плющева. Он также был задержан 29 мая вместе с коллегой Татьяной Фельгенгауэр во время попытки провести одиночные пикеты в поддержку Азара. По информации «Медиазоны», решение по делу Фельгенгауэр должно быть принято в конце июля.

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