Великобритания, США и Канада обвинили хакеров из РФ в атаке на разработчиков вакцины от COVID-19

Ответственность за атаки спецслужбы возложили на хакерскую группировку Cozy Bear, известную также как APT29 и Dukes.

Спецслужбы трех стран выпустили в четверг, 16 июля, заявления, в которых сообщили о попытках российской группы хакеров украсть разработки вакцины от новой коронавирусной инфекции. Ответственность за атаки спецслужбы возложили на группировку Cozy Bear, которую СМИ связывают с российской ФСБ. МИД Великобритании потребовал немедленного прекращения «безответственных атак российских разведывательных служб, которые собирали информацию о разработке и исследовании вакцины против COVID-19». Ранее в четверг глава британского МИД Доминик Рааб сообщал о попытках России повлиять на выборы 2019 года в Великобритании.

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Заявления о попытках российских хакеров получить информацию о разработке вакцины от коронавируса опубликовали 16 июля американское Агентство национальной безопасности (АНБ), британский Национальный центр кибербезопасности NCSC и канадский Центр по безопасности коммуникаций CST.

Ответственность за атаки спецслужбы возложили на хакерскую группировку Cozy Bear, известную также как APT29 и Dukes.

В заявлении американского АНБ отмечается, что целями группы, связанной с российскими разведслужбами, были «организации, занимающиеся разработкой вакцин против COVID-19 в США, Канаде и Великобритании». Хакеры, «по всей вероятности, было похищение информации и интеллектуальной собственности, связанных с разработкой и тестированием вакцин против COVID-19».

Глава британского центра NCSC Пол Чичестер заявил: «Мы осуждаем эти отвратительные атаки на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса». Чичестер подчеркнул, что «в настоящее время главным приоритетом» его службы «является защита сектора здравоохранения».

Службы кибербезопасности США, Великобритании и Канады предупреждают, что российская хакерская группа «использует различные инструменты и методы, включая фишинг и вредоносные программы WellMess и WellMail».

Как отмечает ВВС, в 2018 году американская компания в сфере кибербезопасности CrowdStrike обнаружила следы Cozy Bear во взломе сетей штаба Демократической партии США. Специалисты также неоднократно сообщали о другой хакерской группировке — Fancy Bear (или APT28), также связывая ее с российскими разведслужбами. Но если Cozy Bear часто связывают с ФСБ, то Fancy Bear — с военной разведкой ГРУ (ныне Главное управление Генштаба ВС России).

Россия и британские выборы-2019

Раннее в четверг, 16 июля, в Великобритании обнародовали заявление министра иностранных дел Доминика Рааба о подозрениях в попытках России повлиять на досрочный парламентские выборы, прошедшие в стране 12 декабря 2019 года.

«По итогам тщательного анализа правительство Британии пришло к выводу, что российские субъекты почти наверняка пытались вмешаться в парламентские выборы в 2019 году путем распространения онлайн незаконно добытых или полученных путем утечек правительственных документов», — говорится в письменном ответе Доминика Рааба на запрос депутатов Палаты общин.

Речь идет о публикации протоколов переговоров между представителями США и Великобритании по будущему (после Брексита) соглашению о свободной торговле. Документы появились в интернет в октябре прошлого года.

Доминик Рааб в письме депутатам указал, что «в преддверии выборов были предприняты попытки широко распространить незаконно добытые материалы». В то же время, по утверждению главы МИД, свидетельств широкомасштабного вмешательства или попыток такого вмешательства в процесс выборов со стороны России правительство Британии не видит.

Реакция Москвы

«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно – Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения. Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019", — сказал Песков РИА Новости.

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