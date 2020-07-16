В Москве задержали участников пикетов в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия»

16 июля у здания ФСБ на Лубянке задержали не менее 19 человек на одиночных пикетах в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия»

В четверг, 16 июля, в российской столице у здания ФСБ на Лубянке задержали не менее 19 человек на одиночных пикетах в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия». 14 июля обвинение запросило для троих обвиняемых реальные сроки заключения от 6 до 7,5 лет, а еще четверых — условные сроки.

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19 человек были задержаны в четверг вечером у здания ФСБ на Лубянке в ходе одиночных пикетов в защиту фигурантов дела «Нового величия». Списки задержанных опубликовал информационный портал ОВД-Инфо.

Как сообщает «Медиазона», среди задержанных — журналистка и литературный критик Анна Наринская, организатор кампании в поддержку «Нового величия» Алина Данилина, активисты «Открытой России» Мария Кузнецова и Анастасия Кашкина, пресс-секретарь «Гражданского общества» Егор Ильюшкин, активистка Александра Пасечник.

Как отмечает ОВД-Инфо, Сергея Десницкого задержали за то, что он пристально смотрел на сотрудников полиции. Силовики назвали причиной задержания «приставания к сотрудникам полиции».

14 июля обвинение в ходе прений потребовало приговорить четырех обвиняемых — Анну Павликову, Марию Дубовик, Максима Рощина и Дмитрия Полетаева — к условным срокам. Для троих фигурантов — Руслана Костыленкова, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова — прокуратура запросила реальные сроки заключения (семь с половиной, шесть с половиной и шесть лет соответственно).

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