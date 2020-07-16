Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило 750 тысяч

Голосование о поправках в конституцию в областной больнице Твери. 1 июля 2020 г.

В России с начала эпидемии было выявлено 752 797 случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает штаб по борьбе с эпидемией. За последние сутки подтверждено 6 428 новых случаев заболевания COVID-19.

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Больше всего заболевших за последние сутки выявлено в Москве (+531 человек за сутки), Свердловской области (+349), Санкт-Петербурге (+256), Ханты-Мансийском автономном округе (+252), Нижегородской области (+221) и Алтайском крае (+215).

Жертвами болезни, по официальным данным, за последние 24 часа стали 167 человек. Общее число погибших от последствий COVID-19 в России достигло 11 937 человек. Эти данные не учитывают тех, кто умер с подтвержденным COVID-19, но имел при этом сопутствующие заболевания.

По данным оперативного штаба, за последние сутки выздоровели 8 443 пациента с COVID-19. Общее число активных случаев — тех, кто с подтвержденным коронавирусом находится на стационарном или амбулаторном лечении — составляет 209 168 человек.

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