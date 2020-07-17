Адвокат Навального рассказал о причинах обысков в Фонде борьбы с коррупцией

В пятницу, 17 июля, следователи пришли с обысками в московский офис Фонда борьбы с коррупцией и студию «Навальный Live». Как рассказал изданию «МБХ медиа» глава юридического отдела Фонда Вячеслав Гимади, обыски связаны с уголовным делом о клевете. Самого Навального вызвали на допрос и взяли подписку о невыезде.

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Как рассказал адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин, «обыск проводит СКР, связан с делом о клевете. Сейчас обыск продолжается, изымают электронные носители, больше ничего». Также Следственный комитет постановил провести обыск в квартире, где живет Навальный с семьей, и по месту его постоянной регистрации в Москве.

Ранее днем 1 июля Алексею Навальному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о клевете из-за комментария о видеоролике телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию. Сам Навальный связывает это с начавшейся предвыборной кампанией перед единым днем голосования.

Пришёл на допрос по «делу о клевете». Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде. Кто бы сомневался, что всё придумано, чтобы я не мог ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование» — Alexey Navalny (@navalny) July 17, 2020

2 июня Навальный в своем телеграм-канале прокомментировал ролик RT в поддержку голосования, одним из участников которого стал ветеран войны Игнат Артеменко. «Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», — написал Навальный.

15 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете (статья 128.1, часть 2 УК РФ) за комментарий, «содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И. С. Артеменко».

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