Друг Ивана Сафронова из Чехии опроверг причастность к работе на местные спецслужбы

Чешский друг арестованного по обвинению в госизмене экс-журналиста Ивана Сафронова Мартин Лариш, опроверг версию о своей причастности к разведке Чехии. Об этом он заявил в письме, переданном Русской службе BBC и адвокатам Сафронова. Ранее неназванный источник ТАСС «в разведывательном сообществе» назвал Лариша «кадровым сотрудником чешских спецслужб».

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В письме Мартин Лариш подтвердил, что познакомился с Иваном Сафроновым в 2012 году, когда работал в Москве корреспондентом газеты Lidove noviny. «С течением времени мы стали друзьями и проводили вместе свободное время, в том числе и с нашими подругами. Мы были ровесниками, у нас были похожие интересы», — пишет он.

Он заявил, что не имеет и никогда не имел доступа к секретным данным, а о сути обвинений, предъявленных Сафронову, узнал из СМИ. «Я до сих пор не знаю, имеет ли ФСБ в виду меня как того самого представителя чешской разведки», — отметил Лариш.

«В наших с Иваном разговорах и переписке не могло быть никаких государственных секретов, поскольку мы всегда работаем только с открытыми источниками», — заявил он.

Ранее источник ТАСС «в разведывательном сообществе» назвал Лариша «кадровым сотрудником чешских спецслужб». По словам собеседника агентства, Мартин Лариш в 2010-2012 году был корреспондентом газеты Lidove noviny, а позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке. «Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником», — цитирует ТАСС слова источника.

По словам самого Лариша, центр занимается аналитическими заметками на разные темы, а все его публикации находятся в открытом доступе.

Первым имя Мартина Лариша назвало издание «Проект», отметив, что Иван Сафронов не только не скрывал знакомство с чешским журналистом, а, напротив, называл его своим другом.

По версии ФСБ, Сафронов в 2017 году передал секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России с африканскими странами и российских силах на Ближнем Востоке чешской разведке, действовавшей в интересах американских спецслужб. ФСБ считает, что журналист был завербован в 2012 году. Ему грозит грозит до 20 лет лишения свободы. Иван Сафронов отрицает вину и связывает свое задержание с журналистской деятельностью.

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