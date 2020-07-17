От 30 до 48 тысяч: уволенный из Росстата демограф оценил число жертв коронавируса в России

С самого начала эпидемии коронавируса в России продолжается полемика о правдивости официальных данных о ее масштабах. Ежедневные сводки о смертности публикует Роспотребнадзор на сайте Стопкоронавирус.рф. Однако эти данные называет «странными» ВОЗ, и они не совпадают с ежемесячными отчетами официального Росстата. О том, каким цифрам стоит доверять, почему разные страны и даже разные регионы России по-разному ведут учет жертв COVID-19, и какой подход является правильным, в интервью Русской службе RFI рассказал демограф, бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша.

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RFI: По данным Роспотребнадзора, жертв эпидемии коронавируса в России чуть больше 12 тысяч. При этом свои данные о смертности публикует и Росстат, в котором вы до недавнего времени работали. Расскажите в чем разница подсчетов?

Алексей Ракша: Роспотребнадзор собирает информацию оперативно, непосредственно из больниц в ежедневном режиме, но только тех, кто умер в больницах и только с подтвержденным диагнозом коронавирус, который поставлен по результатам тестов, которые были перепроверены, насколько я знаю, в «Векторе», еще в том случае, если не найдены какие-то другие хронические заболевания. В общем, достаточно жесткие ограничения. Таким образом, мы видим только небольшую часть статистики. И даже при всем при этом доверия к статистике Роспотребнадзора у меня лично нет.

А в Росстате публикуется статистика один раз в месяц, и ее указывают по четырем из пяти строчек медицинского свидетельства о смерти (форма Минздрава № 106-у/08), то есть сколько человек умерло из тех, у которых коронавирус присутствовал как основное заболевание, как сопутствующее заболевание, как фоновая причина и так далее. Росстат пользуется данными ЗАГС и только уточняет диагнозы в больницах. Таким образом, у Росстата статистика должна быть полнее. Но у нас, к сожалению, достаточно серьезно нарушена регистрация в органах ЗАГС. В период пандемии многие люди не доходят до ЗАГСов, поэтому и в Росстате части этой информации нет.

Получается, у Росстата тоже неточная статистика, поскольку ее получают на основании выданных свидетельств о смерти, где часто не указывают коронавирус как причину смерти?

Если в свидетельстве о смерти ни в одной из пяти строчек коронавирус не указан, то, конечно же, Росстат и не получит такую информацию. То есть он получит информацию о смерти, но не будет знать, что это коронавирус.

Есть ли какая-то возможность посчитать действительное количество смертей?

Нет. Можно только оценить, что я и сделал.

Да, в другом интервью вы говорили, что, по вашим подсчетам, число жертв эпидемии — примерно 30 тысяч…

От 30 тысяч по состоянию на 1 июля. Я сейчас смотрю данные об общей смертности в ЗАГСах за июнь, и, возможно, это консервативная оценка. Возможно, верхняя граница по состоянию на сейчас — не 40 тысяч, а 48 тысяч. Потому что всего «избыточной смертности» с начала пандемии в России накопилось к 1 июля около 45 тысяч, а к текущему моменту уже порядка 60 тысяч. То есть это превышение общей смертности от всех причин по сравнению с теми же месяцами за последние пять лет. И эти данные не совсем полные из-за проблем с регистрацией смертей в органах ЗАГС на Кавказе. Возможно, что это умершие из-за неоказания срочной и плановой помощи по другим заболеваниям. Обычно Ковид в странах с надежной статистикой составляет около 85% избыточной смертности.

То есть ваша оценка исходит из сравнения со статистикой прошлых лет?

Моя оценка складывается из очень многих факторов. Во-первых, из той информации, которую я имел, когда работал в Росстате. Во-вторых, она складывается из информации ЗАГС. Комбинируя эти два источника, я пытаюсь определить, сколько же у нас реально умерло непосредственно от коронавируса, с коронавирусом, при наличии фоновой причины коронавируса — неважно — в общем, тех людей, которые бы не умерли, если бы не коронавирус, и сколько у нас избыточная смертность. И эти числа в общем-то должны очень хорошо коррелировать.

Есть ли какие-то другие объяснения разницы в этих цифрах за разные годы? Возможны ли другие причины, по которым она могла бы так выбиться в этом году?

Да, есть другие объяснения. В первую очередь, напрашивается то объяснение, что, поскольку очень многие больницы были переделаны под ковидные госпитали, не оказывалась плановая помощь хроническим больным, и из-за этого они умирают. Но лично мне такая гипотеза представляется в очень малой степени объясняющей прирост смертности. Я практически уверен, что подавляющее большинство приростов смертности — выше каких-нибудь нормальных отклонений — обусловлено исключительно коронавирусом. И по многим регионам мы видим достаточно серьезный рост смертности, пожалуй, за многие последние годы. Во многих регионах мы видим рекордную смертность в июне за последние пять или десять лет.

Что это за регионы?

В первую очередь это Москва, которая прошла самый тяжёлый период пандемии первой. В Москве уже в мае прирост числа умерших составил 57% по сравнению с прошлым годом и по сравнению со средним числом умерших в мае за последние пять лет в целом (с 2015 по 2019 включительно). Такого в Москве не было никогда. Даже в июле и августе 2010 года, в жару, в Москве умерло меньше людей, чем в мае 2020 года. В Москве уже к 7 мая посуточное число умерших достигло пиковых значений жары 2010 года. Правда, следует отметить, что население Москвы в 2010 году было меньше на 10%, но и общая смертность все эти годы снижалась. В июне в Москве умерло на 42% больше, чем в июне 2019 года, то есть смертность пошла на спад.

В Московской и Тульской областях число умерших в мае или июне стало самым высоким со времен небывалой жары 2010 года.

А в Санкт-Петербурге прирост числа умерших по сравнению с 2019 годом достиг 47%. То есть число умерших в июне в Питере выросло в полтора раза. И это самое большое число умерших в Питере за любой месяц с января 2003 года, на Камчатке — с декабря 2005, в Краснодарском крае — с января 2008 года. Такого не было уже очень давно.

В Дагестане в мае умерло столько людей, сколько не умирало ни в один месяц до этого. Похоже, что такая же ситуация в июне наблюдалась в Ингушетии. В Чечне число умерших в мае было самым высоким с начала сбора статистики в 2004 году.

А что дальше, я не знаю. В Москве пик — даже не «пик», а «горб» — смертности произошел, судя по всему, в мае. Мне не нравится слово «пик», потому что он не был таким резким и острым, как в Нью-Йорке, и был гораздо ниже. А в Московской области, я думаю, все это растягивается. И во всех других регионах растягивается. Сейчас у нас, возможно, умирает от коронавируса больше, чем умирало в июне.

Данные, которые вы сравниваете по годам, это данные, которые предоставляют регионы. Есть ли здесь какая-то возможность для манипуляции? Могут ли регионы занижать эти цифры?

Нет. Я такого не вижу, до сих пор пока такого не происходило, чтобы каким-то образом шли манипуляции общим числом умерших. Единственное возможное объяснение может заключаться в том, что люди могут не приходить в органы ЗАГС. И таким образом никто не будет знать, сколько реально людей умерло. Но это не случай Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Также возможна ситуация, когда будет слишком долго определяться причина смерти, и таким образом статистика пойдет с запозданием. Но это не повлияет на общее число умерших без указания причины смерти. Поэтому в статистике общей смертности по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и многим прочим субъектам я практически уверен.

Но, к сожалению, у нас сейчас неполная общая статистика смертности на Кавказе, а также, возможно, в сельской местности других регионов. Запаздывала статистика смертности Краснодарского края, Свердловской области и так далее. Режим самоизоляции и изменение поведения людей привели к тому, что часть людей перестала ходить в ЗАГС, чтобы зарегистрировать своих умерших родственников. Насколько я знаю, в Москве невозможно похоронить человека без справки из ЗАГСа, а в очень многих регионах оказалось возможно.

Можно ли таким образом говорить о сознательной манипуляции цифрами, или в России, действительно, более строгий подход к установлению причин смерти?

Этот более строгий подход и является кирпичиком фундамента этой манипуляции. Дело в том, что очень жесткий подход определения COVID-19 как основной причины смерти, который был принят в России в марте, как раз и повлиял на то, что у нас декларируемая смертность непосредственно от коронавируса в разы меньше, чем на самом деле умерло людей, которые бы не умерли, если бы не было коронавируса. Эти правила были приняты изначально. Уже на этом этапе статистика Роспотребнадзора и сайта Стопкоронавирус.рф оказалась сильно неполной. Когда это вскрылось, и когда об этом все начали говорить, нам в конце концов объяснили, почему. И это объяснение я вам сейчас привожу.

Но это еще не самое главное. Даже с учетом этого регионы манипулируют тем числом, которое показывают, они могут вообще не показывать смерти от коронавируса. Упомянутый жесткий подход предусматривает, чтобы умершего предположительно от COVID-19 обязательно вскрывали, находили любую хроническую болячку и писали ее в качестве основной причины смерти, а коронавирус указывали фоном или вообще не указывали. То есть кто во что горазд. Тут практика очень разнообразная, очень наработанная. Врачи и патологоанатомы привыкли делать это. Все это началось с «майских указов».

Все-таки выглядит странной эта сознательная манипуляция со стороны властей, если потом — они же понимают — Росстат эти окончательные цифры покажет, и эта разница выявится?

Решение показывать более полную статистику по четырем или пяти строчкам в пункте 19 медицинской справки о смерти (формы № 106-у/08) было принято уже в мае, когда специалистам стала очевидна лживость сайта Стопкоронавирус.рф. И, видимо, в ответ на это Росстат выступил молодцом и стал показывать смерти от/с Ковидом по четырем колонкам, но с большим опозданием и только раз в месяц. Потому что Росстат за лишнее время, которое он себе дал, попытался вытащить хоть какие-то еще дополнительные данные о смертях из системы ЕГР-ЗАКС, понадеявшись на то, что люди, которые должны прийти в ЗАГС для регистрации смерти родственников и не пришли из-за пандемии, хотя бы частично позже все-таки туда дойдут. И таким образом возможно будет показать более полную информацию.

Хотя, конечно, даже эта информация не совсем полная. Все равно часть людей в некоторых регионах, видимо, до сих пор не дошла до ЗАГС, а окончательную информацию мы узнаем только летом следующего года и не в открытых источниках, а по запросу в Росстат. Но замечу, что теперь Росстат дает эту статистику и статистику по умершим от пневмоний в Правительство ежедневно.

ВОЗ тоже назвала российскую статистику «странной», сравнивая ее с данными о числе выявленных случаев и числе умерших в других странах. При этом ВОЗ критикует и страны, которые завышают статистику смертности, как, например, Бельгия, где в статистику смертности попадали даже те, у кого были подозрения на COVID-19. Какой подход вам кажется верным?

Я демограф, и с точки зрения демографии бельгийский подход очень долго был лучшим. Потому что в результате бельгийского подхода вся избыточная необычная смертность была объяснена Ковидом. А с точки зрения демографии важно спрогнозировать общую смертность за какой-то период, например, за год. А по данным Роспотребнадзора и сайта Стопкоронавирус.рф ничего спрогнозировать нельзя. Они совершенно бесполезны для демографии.

Но, с другой стороны, сейчас, когда эпидемия практически закончилась в Европе, умирает ряд людей, которые умерли бы и так, но у них нашли коронавирус. То есть, возможно, они перенесли его в легкой форме, и, возможно, он не повлиял на их хронические заболевания, но они при этом умерли. И в настоящий момент, когда эпидемия в большинстве стран Европы, в том числе в Бельгии, уже спала, возможно, бельгийский подход перестает быть самым лучшим. Но в любом случае, по моей оценке, примерно 85% прироста общей смертности в большинстве развитых стран обусловлены именно коронавирусом, а не чем-либо еще.

ВОЗ также разработала общие для всех стран рекомендации о том, как вести статистику смертности. Для чего вообще нам нужен единый подход к этой статистике, что нам дают эти цифры, кроме сомнительного рейтинга стран?

Во-первых, ВОЗ делала это уже шесть или семь раз за время пандемии и постоянно меняла какие-то критерии и рекомендации. Единого подхода все равно нет. Все равно во всех странах принято кодировать причины смерти по-разному, даже внутри Евросоюза. Если мы сравним Англию с Америкой, если мы сравним разные регионы России между собой, — везде приняты разные кодировки. При одной и той же ситуации, если человек умрет в Москве, ему могут записать один диагноз, а в Московской области — другой. Сравнивать различные страны друг с другом по числу умерших от COVID — это не совсем корректно. Поэтому большинство демографов и специалистов используют данные о приросте общей смертности: насколько смертность в этом году, на этой неделе и в этом месяце выше, чем в среднем за последние пять лет, ну или хотя бы по сравнению с прошлым годом. Только этот подход гарантирует объективность, хотя у него тоже есть недостатки. Но он не зависит от каких-то сложившихся практик кодирования.

Продолжительность жизни как-то влияет на эту статистику? Мы знаем, что главные жертвы коронавируса — это пожилые люди. Во Франции -медианный возраст умерших от COVID-19 — 85 лет. В России намного меньше людей доживает до такого возраста. Может быть поэтому ниже летальность коронавирусной инфекции?

Я думаю, отчасти вы правы. Дело в том, что в России до возраста 85 лет, конечно же, доживает намного меньше людей, особенно мужчин — в разы. Возрастная структура населения в России отличается от французской. Во Франции просто больше пожилых людей. И да, во многом, потенциальные жертвы коронавируса, которые во Франции умерли от коронавируса в этом году, в России умерли на много лет и десятилетий раньше. Особенно мужчины. То есть больше половины тех мужчин, кто мог бы умереть от коронавируса в России, уже давно спились, разбились где-то в происшествиях, погибли, умерли, в общем. У нас смертность мужчин крайне высокая по европейским меркам. Хотя она сокращается. И отчасти ваше объяснение верно.

Но это не может объяснить такой колоссальной разницы в летальности. Возрастной структурой можно объяснить, допустим, двукратную разницу, максимум, но не пятикратную. Основная разница — это те самые особенности кодирования, тестирования, о которых я вам рассказал ранее.

Тестирование тоже влияет на летальность: если тестируют много, то чаще попадаются легкие и бессимптомные случаи, и таким образом знаменатель дроби показателя летальности увеличивается, уменьшая ее. В России тестируют много.

Почему вас уволили из Росстата? За публичное несогласие с официальной статистикой или у вас были какие-то методологические разногласия?

Конечно же Росстат попросили сверху сначала заткнуть меня, а потом уволить. Никому из нас это не выгодно — ни Росстату, ни мне. Вообще у меня с Росстатом хорошие отношения. Более того, мы будем поддерживать контакты, я буду помогать Росстату методологически. Потому что без меня им будет тяжелее.

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