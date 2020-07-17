Официальное число жертв эпидемии коронавируса в России превысило 12 тысяч человек

От последствий COVID-19 в России за последние сутки скончались 186 человек. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв эпидемии достигло 12 123 человек.

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За последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего новых случаев выявлено в Москве (+575), Свердловской области (+301), Ханты-Мансийском автономном округе (+294), в Санкт-Петербурге (+244) и в Алтайском крае (+228).

Число выздоровевших за последние сутки пациентов с COVID-19 составило 7 681. Общее число «активных случаев», по данным Роспотребнадзора на 17 июля, составляет 207 707 человек.

При этом данные Роспотребнадзора, публикуемые ежедневно на сайте Стопкоронавирус.рф сильно отличаются от ежемесячной статистики Росстата, по данным которого, только в мае в России с подтвержденным коронавирусом скончались 12 452 человека. Еще 2 712 человек с коронавирусом умерли в апреле. За июнь Росстат еще не опубликовал статистику.

Как рассказал в интервью RFI российский демограф Алексей Ракша, ни данные Роспотребнадзора, ни данные Росстата не отражают реальной картины смертности от последствий коронавируса в России. По оценкам демографа, «избыточная смертность» в 2020 году в России уже достигла 60 тысяч человек, из которых большинство — жертвы COVID-19.

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