Прокуратура запросила до 6 лет колонии для обвиняемых по делу о крушении самолета главы Total Кристофа де Маржери.

В Солнцевском районном суде Москвы в эту пятницу, 17 июля, прошли прения по делу о крушении самолета президента компании Total Кристофа де Маржери в аэропорту Внуково в 2014 году. Гособвинение считает вину трех авиадиспетчеров полностью доказанной и просит назначить им до шести лет колонии. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Как пишет издание, для руководителя полетов Внуково Романа Дунаева запросили шесть лет и два месяца, для диспетчера-инструктора Александра Круглова — шесть лет, для диспетчера руления Надежды Архиповой — пять лет и десять месяцев.

Им обвиняют по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет. В октябре 2020 года срок привлечения к ответственности для диспетчеров уже истечет.

Адвокаты настаивают на невиновности работников Внуково. «В деле нет абсолютно никаких доказательств вины диспетчеров, само дело — пустое!» — заявил адвокат Романа Дунаева Игорь Чернецкий.

Президент французского нефтегазового гиганта Total Кристоф де Маржери погиб в результате авиакатастрофы в московском аэропорту «Внуково» в октябре 2014 года. Его самолет Falcon-50, вылетавший в Париж, во время взлета столкнулся со снегоуборочной машиной и загорелся.

Обвинения по этому делу были также предъявлены водителю машины-снегоуборщика Владимиру Мартыненко и старшему сменному инженеру аэродромной службы Внуково Владимиру Леденеву. Оба они признали вину и в июле 2017 года были приговорены к четырем и трем с половиной годам лишения свободы. Их сразу же освободили от наказания по амнистии.

Процесс в отношении авиадиспетчеров начался три года назад. Как отмечает «Коммерсант», «французская сторона, признанная потерпевшей, весьма внимательно следила за ходом процесса». «Периодически на слушаниях бывали не только представители дипмиссии, но также и родственники погибших французов. По некоторым данным, они были очень недовольны затягиванием процесса и подавали соответствующие жалобы», —подчеркивает издание.

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