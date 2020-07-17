ФСБ заявила о предотвращении теракта в Хабаровске

В Хабаровске, где на 18 июля намечены новые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, власти края призвали граждан отказаться от участия в митингах из-за роста случаев коронавирусной инфекции. Одновременно, в Кремле прокомментировали информацию о том, что журналистам Приморья раздали инструкции по освещению митингов, где прописана необходимость пугать жителей угрозой распространения коронавируса и арестами. На этом фоне ФСБ объявила о том, что в Хабаровске «предотвращен теракт, планировавшийся в местах массового скопления людей».

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«Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», — цитирует ТАСС заявление ФСБ.

Задержанный помещен под стражу. Как заявили в спецслужбе, у мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. В его телефоне была обнаружена видеозапись присяги террористам, а также переписка с обсуждением планируемого теракта.

В Хабаровске с субботы, 11 июля, продолжаются массовые акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В субботу на митинг вышли до 35 тысяч человек — эта акция стала самой массовой в истории города.

Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Своей вины политик не признает.

14 июля мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что митинги «пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие».

18 июля в городе запланированы новые акции протеста. В эту пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил опасения тем, что митинги могут привести к росту заболеваний COVID-19. При этом он назвал «передергиванием» информацию о том, что с помощью пандемии власти пытаются решать политические вопросы.

Ранее издание BAZA сообщило о том, что журналисты Приморья получили инструкции по освещению митинга, в которых прописана необходимость пугать местных жителей угрозой распространения коронавируса. На это фоне ФСБ сообщила об аресте подозреваемого в подготовке теракта.

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