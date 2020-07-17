На журналиста, которому полицейский сломал руку, составят протокол о неповиновении сотруднику полиции

На корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке, решили составить протокол о неповиновении сотруднику полиции. Для составления протокола Френкеля вызвали в МВД Санкт-Петербурга. Об этом 17 июля сообщает «Медиазона».

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Кроме того, на журналиста хотят составить еще два протокола: о вмешательстве в осуществление работы избиркома (статья 5.69 КоАП Петербурга) и о нарушении «режима самоизоляции» (статья 20.6.1 КоАП).

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель 30 июня приехал на один из петербургских избирательных участков из-за сообщения о нарушении. Сотрудник полиции вместе с бывшим муниципальным депутатом от «Единой России» Дмитрием Абрамовым пытался удалить журналиста с участка и сломал ему руку. В этот же день Френкелю сделали операцию

В этот же день Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нападения на журналиста.

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