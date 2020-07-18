ВОЗ сообщила о рекордном числе выявленных случаев заражения COVID-19 за сутки

За последние сутки было выявлено 237 743 новых случая, что стало рекордом с начала пандемии

Число официально диагностированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило с начала эпидемии 14 миллионов человек. Такую статистику приводит в субботу, 18 июля, Университет Джонса Хопкинса, основываясь на данных, полученных от властей разных стран мира. Официальное число жертв пандемии превысило 600 тысяч человек.

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Всемирная организация здравоохранения отметила ускорение темпов распространения инфекции. За последние сутки было выявлено 237 743 новых случая, что стало рекордом с начала пандемии. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в США (почти 3,7 миллиона), Бразилии (больше двух миллионов) и Индии (один миллион).

В России за последние сутки выявлены 6234 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число официально подтвержденных случаев с начала эпидемии в России достигло 765 437. Из них 546 863 человека выздоровели. 206 327 человек еще находятся на стационарном или амбулаторном лечении.

По официальным данным Роспотребнадзора, за сутки в России от Covid-19 скончались 124 пациента. Число умерших пациентов, у которых помимо Covid-19 имелись другие сопутствующие заболевания, ведомство не сообщает. Общее число жертв эпидемии составляет 12 247 человек. По данным независимых исследователей, число жертв эпидемии в России может составлять от 30 до 48 тысяч.

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