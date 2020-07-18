Жители городов Дальнего Востока вышли на многотысячные акции в поддержку Фургала

В Хабаровске на акцию вышли от 15 до 50 тысяч человек

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке в субботу, 18 июля, прошли массовые акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным местных СМИ, несанкционированные властями митинги и шествия прошли без задержаний.

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В столице края, Хабаровске, на акцию вышли, по разным данным, от 15 до 50 тысяч человек. Жители города собрались на площади Ленина перед краевым правительством и прошли шествием по близлежащим улицам, а также устроили пикет у мэрии города, потребовав объяснений у градоначальника, заявившего о проплаченных акциях.

Несмотря на то, что акция не была согласована с властями, полиция не препятствовала протестующим и раздавала всем желающим защитные маски. «Из-за жары несколько человек обратились за помощью к дежурившим врачам, помощь оказывалась на месте», — цитирует «Интерфакс» заявление региональной полиции.

"Верните нам Фургала": митинг в Хабаровске 18 июля 2020 г. AP - Igor Volkov

Около тысячи человек вышли на шествие во втором городе Хабаровского края — Комсомольске-на-Амуре. Колонна демонстрантов прошла мимо администрации города и здания ФСБ. Как пишет региональное издание DVHAB.RU, шествие завершилось на набережной Амура без задержаний.

Акция солидарности с жителями Хабаровского края прошла также в столице соседнего Приморского края — Владивостоке. На центральной площади города собралось от пятисот до тысячи человек. Акция также не была согласована с властями, но полиция не стала разгонять протестующих.

Акции в поддержку арестованного губернатора продолжаются уже неделю. Сергея Фургала обвиняют в причастности к организации покушений на убийства местных предпринимателей 15 лет назад. Сам Фургал обвинения отрицает. Протестующие считают дело политически мотивированным, требуют отпустить губернатора из московского СИЗО «Лефортово» и провести суд в Хабаровске.

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