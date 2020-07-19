Чешский центр отверг всякое сотрудничество с Иваном Сафроновым

Чешский «Центр анализа и профилактики безопасности» (СВАР), который возглавляет знакомый обвиняемого в «государственной измене» Ивана Сафронова, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не сотрудничал с задержанным россиянином. Об этом представитель СВАР заявил агентству «Интерфакс».

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«СВАР не готовил никаких отчетов или материалов для государственных органов Чехии. Этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где, в основном, публикуют тексты студенты или выпускники политических наук», — заявил PR-менеджер центра Игорь Суворов. Он также отметил, что деятельность центра можно отследить на его сайте cbap.cz, где «нет ни одной заметки о подготовке специализированных докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки».

На вопрос о возможном сотрудничестве СВАР (Centrum pro bezpecnostni analyzy a prevenci) с российским журналистом Иваном Сафроновым господин Суворов ответил: «Иван Сафронов к центру никакого отношения не имеет».

Суворов также добавил, что, по его мнению, российские издания «занимаются охотой на ведьм», строя далекие от реальности «догадки о связи господина Лариша с чешскими спецслужбами». Ранее издание «Проект» опубликовало материал о бывшем корреспонденте газеты Lidové noviny и эксперте по странам Балкан и бывшего СССР Мартине Ларише, предположив, что обвинение, выдвинутое против Ивана Сафронова может строиться на его дружбе с Ларишем (которую Сафронов открыто демонстрировал).

Сам господин Лариш, который сейчас возглавляет СВАР, ранее рассказал русской службе Би-би-си о том, что действительно познакомился с Иваном в 2012-м году, когда работал в России корреспондентом газеты Lidové noviny, и они даже дружили семьями, но никакого профессионального сотрудничества между ними не было.

Кроме того, Лариш назвал «полным бредом» и «дезинформационным вбросом» сообщение ТАСС, сделанное со ссылкой на «источник» в российской разведке о том, что он — кадровый сотрудник чешских спецслужб. «Я сам (…) доступа ни к каким секретным материалам не имею и никакое государственное ведомство мне их попросту не выдаст. Это полный абсурд», — добавил чешский журналист. Он также подчеркнул, что и его друг Иван Сафронов не мог иметь никакого доступа к государственным секретам. «Все, что мог делать Иван, так это писать правдивые, но острые и потому для многих во власти политически неудобные статьи», — сказал Лариш.

Напомним, советнику по информационной политике главы Роскосмоса, бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову 13 июля предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, в 2012 году он был «завербован» чешской разведкой, а в 2017-м передал ей (в интересах американских спецслужб) секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с африканскими странами и о российских силах на Ближнем Востоке. По этому обвинению может грозить до 20 лет лишения свободы.

Иван Сафронов категорически отрицает вину и связывает свое задержание с журналистской деятельностью.

Сафронова задержали 7 июля у подъезда его дома в Москве. Позднее суд отправил советника главы Роскосмоса под арест до 6 сентября.

Задержание Ивана Сафронова вызвало большой резонанс в России. Петицию «Новой газеты» с требованием сделать максимально открытым судебный процесс по этому делу подписали уже около 80 тысяч человек.

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