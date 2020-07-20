Владимир Путин отодвинул шествие «Бессмертного полка» на год вперед

Путин заявил, что до последнего пытался сделать так, чтобы акцию в этом году провели. Но в итоге не получилось. На фото: «Бессмертный полк»-2019.

Президент России Владимир Путин объявил в понедельник, 20 июля, о переносе акции «Бессмертный полк» на следующий, 2021-й год. Это связано с эпидемией коронавируса.

Реклама Читать далее

Как сообщает «Коммерсант», объявление было сделано в ходе визита Путина в аннексированный Крым. «Как бы нам ни хотелось (провести акцию в 2020-м), но придется перенести мероприятие на следующий год», — заявил российский президент в ходе встречи с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Как пишет ТАСС, Путин напомнил, что ранее сам предлагал перенести акцию, которая традиционно проходит 9 мая, на 26 июля, День ВМФ, но в итоге отказался от этой идеи. «Я до последнего консультировался со специалистами, с учеными, свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и успеть прилететь на Красную площадь», — поделился подробностями российский президент, по словам которого решение отказаться от проведения марша было принято после консультации со «специалистами», не советовавшими проводить столь массовую акцию в этом году.

Напомним, ранее, 24 июня, в Москве на Красной площади прошел военный парад, посвященный 75-летию Победы, в котором, как сообщалось, приняли участие и ветераны Великой Отечественной. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, наибольшую опасность коронавирус представляет для пожилых людей. Кроме того, к 1 июля в России прошло массовое голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию, которые, среди прочего, предоставили Владимиру Путину возможность оставаться на посту президента минимум до 2036 года.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться