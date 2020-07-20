Вместо Фургала: Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о лишении Сергея Фургала должности главы Хабаровского края из-за утраты доверия. Временно исполнять обязанности главы региона будет депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Об этом стало известно в понедельник, 20 июля.

Реклама Читать далее

Во время видеоконференции Владимир Путин предложил Михаилу Дегтяреву занять должность врио губернатора. Дегтярев согласился и заявил о готовности немедленно отправиться в Хабаровск и через месяц подготовить доклад. Ожидается, что он останется врио до выборов, которые должны состояться в следующем году.

Михаил Дегтярев дважды принимал участие в выборах мэра Москвы. С декабря 2011 года является депутатом Госдумы от ЛДПР, возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Адвокат Сергея Фургала Борис Кожемякин в понедельник, 20 июля, дал интервью телеканалу РБК. Он заявил, что его клиент в сложившихся обстоятельствах не держится за должность губернатора, и прокомментировал причину ареста своего подзащитного. «Речь не идет о каких-то точных диагнозах происшедшего. Он (Фургал — RFI) полагает, что есть определенные должностные лица, которые его хотели бы сместить с этой должности (губернатора — RFI)», — сказал Кожемякин.

Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Он возглавлял Хабаровский край с сентября 2018 года, после того как, будучи кандидатом от ЛДПР, на выборах главы региона с огромным отрывом победил и.о. губернатора, выдвинутого «Единой Россией». 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября. Политик вину не признает.

С 11 июля в Хабаровском крае проходят стихийные акции в поддержку арестованного губернатора. В субботу, 18 июля, в столице края, Хабаровске, на акцию вышли, по разным данным, от 15 до 50 тысяч человек.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться