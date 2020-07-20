«Зато мы не берем из бюджета»: Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Политик Алексей Навальный объявил в понедельник, 20 июля, о том, что принял решение ликвидировать организацию «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК). Причина — многомиллионный иск от пищевого комбината, который связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, также известным как «повар Путина». Навальный, тем не менее, призвал своих сторонников «остаться» и помогать новой организации, которая будет создана на месте ФБК.

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О решении ликвидировать ФБК Навальный объявил на своем сайте. «Некоммерческой организации „Фонд борьбы с коррупцией“, которую я основал 9 лет назад, пришёл конец, потому что у нас её просто отняли», — заявил политик, подчеркнув, что решение о закрытии ФБК связано с иском на 88 миллионов рублей от пищевого комбината «Московский школьник», который связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Информацию о комбинате ранее публиковала юрист ФБК Любовь Соболь.

«В Москве произошли массовые отравления в школах и детских садах. Все это пытались скрывать, но за дело взялась наша сотрудница Любовь Соболь. (…) И в итоге всё доказала. Вместе с десятками родителей она подала коллективный иск против компаний-отравителей и московских властей. (…) Суд признал вину компаний и частично удовлетворил денежные требования родителей пострадавших, — напомнил Навальный. — Ну, а дальше произошло то, что может произойти только в путинском суде. Несмотря на то, что мы доказали отравления. Несмотря на то, что Пригожин выплатил компенсации по суду. Он подает в суд на меня, Соболь и ФБК, заявляет, что никого не травил, и требует от нас немыслимую сумму — 88 млн рублей. А судья, у которого есть четкая установка уничтожить ФБК любой ценой, ударяет молоточком и говорит: Пригожин прав».

Навальный привел скриншоты с сайта Федеральной службы судебных приставов, из которых следует, что он сам, Любовь Соболь, а также ФБК должны выплатить по 29,2 миллионов рублей.

«Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. (…) У нас уже и так ничего нет», — заявил Навальный и анонсировал создание новой организации на месте ФБК. «Мы перейдем на другое юрлицо и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность — вас — нам надо унести с собой», — подчеркнул оппозиционный политик.

«Почему мы никого не слушаем, никто нам не указывает и не может на нас повлиять? Потому что мы финансово независимы. Нам не нужны ни олигархи, ни государство, ни заграница. За прошлый год 21 тысяча 467 человек сделали нам пожертвования. А главное, наша прелесть — 7607 человек, которые подписаны на ежемесячные платежи. (…) И мы знаем: что бы ни случилось, мы ежемесячно получаем около 6 миллионов рублей, и нам хватит на аренду офиса, интернет и хотя бы часть зарплат», — рассказал Навальный, уточнив, что «сейчас расчетный счет отнимут, и эти 7607 подписок пропадут», а поэтому единственное, что можно сделать, это чтобы все желающие перешли по ссылке (указанной в сообщении) и «снова оформили регулярный платеж».

Оппозиционный политик также добавил: «Элла Памфилова считает, что нас это сильно задевает, когда она называет нас „политические попрошайки“. Но нет. Мы гордимся тем, что просим денег у вас и от вас зависим. Зато мы не берем ни копейки из бюджета».

Позднее в этот же день стало известно, что Пригожин решил «пожертвовать» Навальному 1 миллион рублей. «Евгений Викторович, узнав о закрытии ФБК из-за нехватки средств, несмотря на то, что находится в заграничной командировке, дал поручение перевести 1 млн руб. со своего личного счета Алексею Навальному, в качестве пожертвования для попавшего в беду блогера», — цитирует «Коммерсант» сообщение пресс-службы комбината питания «Конкорд».

«Новая газета» напоминает, что взыскать по 29,2 млн рублей с Навального, ФБК и Соболь по иску компании «Московский школьник» Арбитражный суд Москвы постановил в октябре 2019 года. Поводом для иска стало видео, в котором говорилось о причастности комбината к отправлениям детей некачественными продуктами. Помимо штрафа, суд также обязал удалить видео и выпустить опровержение.

Кроме того, минувшим летом против ФБК завели дело об «отмывании» миллиарда рублей (позже сумму снизили до 75 млн рублей). В рамках расследования, как сообщало RFI, у сотрудников штабов Алексея Навального, а также волонтеров прошли обыски, счета многих из них заблокировали.

3 марта Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи. На счетах указана задолженность в 75 миллионов рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о Навальным, заявил, что «в Кремле не занимаются банковскими счетами российских граждан». Кроме того, в интервью телеканалу «Дождь» он заверил, что не интересуется расследованиями Фонда борьбы с коррупцией, поскольку считает их «некачественными». Президент Владимир Путин традиционно избегает упоминаний даже самого имени Навального.

9 октября Фонд борьбы с коррупцией был признан «иностранным агентом». В качестве основания министерство юстиции указало, что ФБК получил два денежных перевода из Испании и один из США Директор Фонда Иван Жданов заявил, что организация «никакого иностранного финансирования никогда не получала», а переводы были сделаны как раз с целью атаки на нее.

Фонд борьбы с коррупцией был создан в 2011 году, за это время он опубликовал расследования о десятках высших должностных лиц, которые, по данным ФБК, тем или иным способом похитили средства российских налогоплательщиков.

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