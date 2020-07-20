Умер художник Виктор Чижиков, создатель Олимпийского мишки

В понедельник, 20 июля, умер Виктор Александрович Чижиков, легендарный художник отечественной детской книги, создатель талисмана московских Олимпийский игр 1980 года.

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О смерти художника, которому было 84 года, сообщило издательство «АСТ Дети».

«Виктор Чижиков — ярчайший представитель послевоенного поколения мастеров книжной иллюстрации. С конца 50-х и до последних лет он рисовал для детей и для взрослых — книжки, карикатуры, шаржи, смешные рисунки для журналов… Чижиков одним из первых отечественных художников награждён престижнейшим дипломом имени Андерсена за книгу „Доктор Айболит“. На книгах с его рисунками (…) выросло уже не одно поколение. „Праздник непослушания“, „Три поросенка“, „Вера и Анфиса“, „Вниз по волшебной реке“… Герои многих популярных детских книг полюбились читателям именно такими, какими изобразил их Чижиков (…) Образ Олимпийского мишки, созданный Виктором Александровичем, однажды тронул сердца миллионов людей», — говорится в сообщении издательства.

Художник умер в то время, когда в России отмечают 40-летие московской Олимпиады, подчеркивает РБК: церемония их открытия прошла 19 июля 1980 года, а церемония закрытия, во время которой символ Игр улетел со стадиона, — 3 августа.

Виктор Чижиков, скончавшийся 20 июля, несколько лет назад рассказал, с какими сложностями ему пришлось столкнуться при создании талисмана Олимпиады-80.https://t.co/ZvOt6gv4FR — Пятый канал Новости (@5tv) July 20, 2020

Виктор Александрович Чижиков родился 26 сентября 1935 года в Москве, окончил художественное отделение Московского полиграфического института.

Поначалу работал в качестве карикатуриста, затем стал детским художником: первой книгой, которую он проиллюстрировал, стала «Тайна детской коляски» Виктора Драгунского, вышедшая в 1960-м, пишет «Российская газета».

Чижиков также возглавлял Совет по детской книге России. Он — обладатель ордена «Знак Почета» и лауреат множества профессиональных премий и наград. За заслуги в развитии культуры и искусства художник был удостоен званий народного художника РСФСР и России.

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