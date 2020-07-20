Bloomberg: российская элита с апреля имела доступ к экспериментальной вакцине от COVID-19

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что Россия до конца 2020 года cможет выпустить более 200 млн доз препарата от COVID-19, если клинические испытания завершатся успешно.

Агентство Bloomberg в понедельник, 20 июля, опубликовало материал, в котором сообщается, что представители политических и бизнес-элит России имели доступ к экспериментальной вакцине от коронавирусной инфекции еще в апреле. Вакцинация проводилась легально, однако ее предпочли не афишировать.

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Агентство со ссылкой на собственные источники передает, что группа лиц на добровольных началах прошла вакцинацию в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Этот центр получил весной указание разработать вакцину от COVID-19. Сообщалось, что препарат успешно прошел клиническую проверку.

Имена тех, кому была проведена вакцинация, не раскрываются, однако, по данным Bloomberg, прививки были сделаны топ-менеджерам нескольких крупных российских компаний, в том числе «Русала».

В материале агентства отмечается, что вакцинация проводилась легально, однако было решено не привлекать к ней особого внимания, чтобы избежать слишком большого количества желающих принять в ней участие. Как именно отбирали тех, кому были сделаны прививки, не уточняется.

Агентство «Интерфакс» приводит комментарий директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, ему ничего не известно об экспериментальной вакцинации представителей элит.

Агентство также цитирует помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. «Вакцину получили добровольцы, официально включенные в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена», — заявил он.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в понедельник, 20 июля, заявил, что Россия до конца 2020 года cможет выпустить более 200 млн доз препарата от COVID-19, если клинические испытания вакцины завершатся успешно. Вакцину, разработанную центром имени Гамалеи, тестируют в Московском государственном медицинском университете имени Сеченова и госпитале имени академика Бурденко.

За прошедшие сутки в России выявили еще 5 940 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время наблюдения в стране зарегистрировано 777 486 случаев COVID-19.

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