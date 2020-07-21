Британский парламент опубликовал доклад о российском вмешательстве во внутреннюю политику

Парламент Великобритании в понедельник, 21 июля, опубликовал доклад о российском вмешательстве во внутреннюю политику страны. В Кремле обвинения отвергли.

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Парламентский комитет по разведке и безопасности готовил доклад около полутора лет. В нем говорится, что Россия в 2014 году пыталась повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии. В документе предполагается, что Великобритания может являться третьей в списке «разведывательных приоритетов» российской стороны — сразу после США и НАТО.

BBC отмечает, что в докладе не говорится о российском вмешательстве в британские выборы — речь идет о попытках вмешательства. Также авторы доклада не смогли обнаружить доказательств влияния России на голосование по Брекзиту.

В тексте доклада также упоминается о средствах дезинформации и наращивания политического влияния, которые, по оценке составителей документа, пользуется Россия. Среди них — телеканал RT и агентство Sputnik. Кроме того, в тексте упоминается использование «ботов» и «троллей» и организация взломов и утечки данных.

Русская служба BBC сообщает, что незадолго до выхода доклада глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб заявил, что Россия скорее всего пыталась повлиять на парламентские выборы 2019 года. Комментируя это заявление, посол России в Лондоне Андрей Келин сказал: «Мы вообще не вмешиваемся. Мы не видим никакого смысла во вмешательстве, потому что для нас неважно, будет во главе страны Консервативная партия или Лейбористская, — мы все равно будем стараться улучшить те отношения, которые есть».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции прокомментировал содержание британского доклада, подчеркнув, что Россия не вмешивается во внутриполитические процессы в других странах и сама не терпит вмешательств извне. «Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира. Ни в США, ни в Великобритании, ни в каких-либо других странах», — цитирует Пескова Reuters.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что «всем этим заявлениям — грош цена». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала британский доклад «русофобией в фейковой огранке». Ее слова приводит ТАСС.

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