«Выбран специально этот человек с ужасной репутацией». В Хабаровск прибыл новый губернатор

В Хабаровск прибыл Михаил Дегтярев, член партии ЛДПР, которого Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края взамен «утратившего доверие» Сергея Фургала, арестованного по обвинению в убийствах 15-летней давности. В Хабаровске продолжаются протесты. О том, что именно происходит там сейчас, и что может произойти в ближайшем будущем, RFI рассказали эксперты.

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Михаил Дегтярев — депутат Госдумы с 2011 года. Был председателем Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Кандидат юридических наук. Дегтярев прославился участием в выборах мэра Москвы, заявлением в Генпрокуратуру с требованием проверить обстоятельства распада СССР и возбудить уголовное дело против Горбачева, предложениями выпустить ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку, запретить доллары, ввести выходные для женщин во время месячных и запретить геям сдавать донорскую кровь.

В Инстаграме Дегтярева после назначения появилась масса негативных комментариев: «Даже не суйся на Дальний Восток! Как может человек руководить нормально краем, если не жил в нем», «Хабаровск вас не примет», «Мы вас не выбирали. Можете не выезжать. Мой Губернатор Сергей Иванович».

Между тем, сам Дегтярев заявил журналистам по прилету следующее: «Очень напряженная работа, планирую по региону передвигаться динамично, встречаться с людьми, бывать на предприятиях. Ну, а сам край, он большой, где живут очень хорошие люди, свободные люди, законопослушные люди».

Корреспондент проекта Сибирь.Реалии в Хабаровске Екатерина Васюкова рассказала RFI о том, как Дегтярева встретили ее земляки.

Екатерина Васюкова:

Если коротко, то встретили его хабаровчане не очень хорошо. Потому что он все-таки из Москвы, они хотели добиться совершенно другого. И как будто бы протест вообще прошел весь зря — уже полторы недели. Поэтому они пытались его встретить митингом возле здания правительства, но он так к ним и не вышел. Что еще больше подогрело толпу, и они потом пошли шествием. В соцсетях пишут, чтобы он уже паковал чемоданы и ехал домой, около 2000 сообщений только в его Инстаграме. Ни одного положительного комментария лично мне не встретилось.

Что о нем знают?

Ну, все, что вспоминают — это его сомнительные инициативы типа гей-парада с фонариками или покраски Кремля в белый цвет. Вот этими смешными вещами он и запомнился, то есть его не воспринимают как серьезного политика, который что-то может сделать. Он больше смешит людей.

Протест продолжается или уже сходит на нет?

Ну, конечно, люди устают, в будни уже меньше приходит. Не намного меньше, но все-таки какая-то есть усталость, наверное. Но заканчивать никто не собирается. Большинство из тех, с кем сегодня поговорить довелось, собираются дальше выходить. Пока не отпустят Фургала, пока не будет суда честного, то есть, они продолжают свои требования. Они уже начинают формироваться в более организованную группу. Выработали требования конкретные. Если раньше кричали все поперек, кто что может, сейчас уже конкретно: свободу Фургалу, честный суд, суд присяжных, и все по полкам. Может, к выходным еще будет что-то более осмысленное из этого всего.

Протест не против ЛДПР, а против произвола федеральной власти

По мнению политолога Игоря Эйдмана, назначение Дегтярева — это попытка внушить людям, что протестовать бессмысленно.

Игорь, почему Путин назначил именно такого человека — москвича, неизвестного в Хабаровске, притом, что там хотели местного? Да еще с довольно сомнительным бэкграундом.

Игорь Эйдман:

Есть две цели: очевидная и менее очевидная. Очевидная цель это некий сговор с ЛДПР: вы можете поставить вашего человека на губернаторство, но взамен вы пытаетесь слить протест. Другой вопрос, что, конечно, ничего из этого не получится, — я думаю, что протест этот не из-за ЛДПР, а против произвола авторитарной власти федерального центра, который влезает в регионы, фактически лишил полностью их независимости и относится к ним как к колониям. И вторая цель менее явная, но вполне вероятная — это унизить хабаровчан, показать им, что никакого выбора у них нет. Что если вы, мол, не хотите нашего клоуна, получите нехорошего человека от Жириновского. Идея в том, чтобы внушить людям, что протестовать, бунтовать бессмысленно. Что все равно они будут менять шило на мыло или даже еще на худший вариант. Что проще изначально пойти на кремлевского единороссовского кандидата, чем пытаться этому противостоять.

И здесь выбран специально этот человек с ужасной репутацией, ведущий себя вполне неадекватно. И этим демонстрируется, что вы хотели перемен – получите перемены, но к худшему.

А кем выбран? Жириновским? Кремлем?

Я не знаю, конечно, о чем говорили Жириновский и Кириенко, о чем они сговаривались, кто предложил эту кандидатуру. Наверное, Жириновский предложил. А в администрации ухватились — вот, классно, пускай будет такой откровенный фрик и клоун!

Но зачем Жириновский предложил именно его?

Я думаю, что он относится к этому так — что это абсолютно мой мальчик, главное для него это. Что он не забалует. Партия Жириновского — это же мини-путинская Россия. То есть, авторитарная очень организация, где нужны люди преданные, прежде всего, вождю, фюреру. Не умные, не профессиональные, а надежные.

Но ведь у него и других там немало «мальчиков», менее одиозных.

Так у него все мальчики с таким бэкграундом. Какой еще может быть другой мальчик? Они все вышли из одной сауны. Разницы большой нет.

Протест, по-вашему, не успокоится от такого назначения?

Конечно, не успокоится, потому что этот человек никого не устроит, будут продолжаться протесты.

И чего тогда добился Кремль?

Я думаю, что он не отдает себе в этом отчет. Вот эти политтехнологи из Администрации президента думают, что они такой хитрый ход придумали. «А мы им подсунем опять жириновца, что тогда?» Тем более, там, на Дальнем Востоке, за ЛДПР действительно голосуют больше, чем в других регионах. Часть народа, которая голосует за ЛДПР, из протеста уходит, а остальные деморализуются, потому что цель протеста становится непонятной. Ну, вот мы протестовали, протестовали, ну и чего мы добились? В результате только хуже стало. Я сейчас пытаюсь реконструировать соображения политтехнологов кириенковских из Администрации президента. Но я думаю, что это не сработает: гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Политолог Аббас Галлямов считает, что Кремль переложил ответственность за происходящее в Хабаровске на Жириновского и ЛДПР.

Аббас, у Дегтярева нет управленческого опыта, опыта работы на госслужбе. В Хабаровском крае его не знают. Как можно объяснить это назначение?

Власть же не ставит сейчас перед собой задачу обеспечить долгосрочное устойчивое развитие Хабаровского края, им это все до лампочки. Перед ними стоит политическая задача. Поэтому наличие или отсутствие управленческих навыков для кандидата — то, что важно в долгосрочной перспективе — в краткосрочной перспективе, в свете имеющегося политического кризиса, не имеет значения. «Нам важно сейчас, чтобы он сейчас разрешил тот политический кризис, который там сложился». Проще говоря, чтобы обеспечил стабильность, чтобы люди на улицу не выходили, чтобы, не дай Бог, не пришлось силовиков применять, восстановил какую-то минимальную управляемость. Обеспечил бы внешнее спокойствие. Чтобы Хабаровск перестал служить примером непослушания для остальных регионов, чтобы эта, так сказать, «зараза», выражаясь кремлевским языком, не расползлась.

Но ведь, судя по реакции в соцсетях, люди его не примут. Какое спокойствие он сможет обеспечить?

Однозначно утверждать, что люди не согласны, пока нельзя. Пока протесты росли. Когда случится не менее массовый митинг, чем предыдущий, будет основание утверждать, что люди действительно не приняли Дегтярева. И если там будут антидегтяревские лозунги. А если митинг случится, но будет менее многочисленным, уже, в принципе, можно будет говорить, что часть горожан его приняла, протест пошел на спад. Как минимум один аргумент, с помощью которого можно попытаться начать успокаивать горожан, есть. Это должны отработать пропагандисты очень профессионально. Они должны многократно, на разные лады, склонять тезис, что Кремль не прислал единоросса, и это явное свидетельство того, что Кремль уважает выбор хабаровчан, и их негативный настрой смягчается. Возможно, что эту интерпретацию Кремль сумеет навязать горожанам, и тогда фактор бренда ЛДПР сработает в пользу Дегтярева. Все остальные факторы говорят против него, скорее всего, его не примут. Но есть все-таки один аргумент — его лдпровская биография.

Не факт, что сработает. Во-первых, он москвич, а люди хотят местного, такого, как Фургал. И в народном восприятии будут бороться две идентичности нового руководителя. Одна, лдпровская, будет говорить людям: Кремль уважает ваш выбор. Вторая, московская, будет говорить: он плевал на ваш выбор. И какая победит, пока не очень понятно. Конечно, против Дегтярева говорит его фриковость, если так можно выразиться. Он политик полумаргинального типа. Он не совсем Милонов, но его нельзя назвать респектабельным политиком. Он все равно на грани фриковости в народном восприятии, достаточно посмотреть на его законодательные инициативы, его интервью послушать. Он достаточно много глупостей наговорил. Поэтому сейчас горожане полезут смотреть, кто это, найдут кучу интервью его, высказываний, законопроектов глупых. И у них может возобладать точка зрения, что они вообще над нами издеваются, они какого-то клоуна нам прислали! Может и такая интерпретация победить, тогда будут протесты.

И как будет вести себя Кремль в этой ситуации?

Кремль, вроде как, спихнул с себя проблему. Поэтому, я считаю, что главная задача Кремля в данном случае была не столько политическая — реально обеспечить стабильность. Перед ним стояла аппаратная задача – спихнуть ответственность за происходящее на кого-то. Потому что пока ответственность лежала на них, теперь она лежит на ЛДПР, на Жириновском.

А зачем это Жириновскому? Он не осознает, что таким образом рискует рейтингом своей партии в регионе, где пока этот рейтинг довольно высок?

Трудно сказать, мы не знаем нюансов отношений между Кремлем и Жириновским. Возможно, Жириновский много чего выторговал взамен. Я думаю, что у него есть понимание, что это не то, что Кремль ему оказывает услугу. Это он оказывает услугу Кремлю. Жириновский — известный мастер политической торговли, закулисных договоренностей. Возможно, он там сказал: на думских выборах обеспечить мне второе место, чтобы я выиграл у КПРФ, например. Теоретически за счет мощного административного ресурса такое возможно.

В случае продолжения протестов Кремль будет безучастно наблюдать за тем, как Дегтярев пытается с ним справиться?

Он будет усиленно, посредством федеральных телеканалов, транслировать точку зрения, что вот, какие проблемы у Дегтярева. До этого он не мог спокойно рассказывать о протестах, потому что это был протест, который очевидно носил антикремлевский характер. А теперь, в принципе, можно об этом рассказывать: что, вот, губернатор из ЛДПР не может справиться с протестами, народ недоволен его назначением, против него там протестуют. Уже лучше.

Но назначил то его Путин…

Об этом можно изящно умолчать. Есть фигура, против которой люди протестуют, против лдпровца Дегтярева. Если протест будет нарастать, это в любом случае можно пытаться представить как протест против Дегтярева. Не против Кремля. Можно даже позволить Дегтяреву через год спокойно проиграть. Так сказать, не смог выиграть — твои проблемы, у нас демократия…

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