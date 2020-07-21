Жители Хабаровска встретили назначенного Москвой губернатора новой акцией

В Хабаровске в этот вторник, 21 июля, состоялась очередная акция протеста. На этот раз против нового врио губернатора края, депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Участники митинга скандировали «Дегтярева домой!» и требовали вернуть в Хабаровск арестованного Сергея Фургала.

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«Позор ЛДПР», «Дегтярева домой», «Фургал — наш выбор», «Путина в отставку» скандировали собравшиеся.

39-летний Михаил Дегтярев был назначен на пост врио губернатора Хабаровского края накануне — в понедельник, 20 июля. В этот вторник он прилетел в Хабаровск и дал первую пресс-конференцию в новом качестве.

В ходе общения с журналистами Дегтярев заявил, что готов продолжать работу с командой Сергея Фургала, и пообещал встретиться с местными жителями «после решения первоочередных задач», передает ТАСС. Комментируя митинг своих противников в Хабаровске, новый губернатор заявил, что его участники не соблюдают социальную дистанцию, а это создает опасность распространения коронавирусной инфекции.

Бывший губернатор края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Он возглавлял Хабаровский край с сентября 2018 года, после того как, будучи кандидатом от ЛДПР, на выборах главы региона с огромным отрывом победил и.о. губернатора, выдвинутого «Единой Россией». 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября. Политик вину не признает.

С 11 июля в Хабаровском крае проходят стихийные акции в поддержку арестованного губернатора. В субботу, 18 июля, в столице края, Хабаровске, на акцию вышли, по разным данным, от 15 до 50 тысяч человек.

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