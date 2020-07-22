Историка Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам. Он выйдет на свободу этой осенью

Историк, глава карельского отделения правозащитного общества «Мемориал», исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в «изготовлении детской порнографии», «сексуальном насилии» над приемной дочерью и «незаконном хранении» частей оружия. Об этом сообщают русская служба Би-би-си и газета «Коммерсант» со ссылкой на адвоката защиты.

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Приговор вынес Петрозаводский городской суд. Трансляцию у здания суда вел «Мемориал».

«Срок наказания определен — 3 года 6 месяцев… Где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу», — заявил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, который затем уточнил, что все-таки это произойдет в ноябре.

Историк уже провел в СИЗО более трех лет.

Напомним, Юрий Дмитриев занимался возвращением имен жертв сталинских репрессий. Его соратники связывают судебное преследование против него с «местью» спецслужб за то, что историк «порочит» «славное прошлое» «органов», ответственных за смерть и лагерные страдания миллионов невинных жертв.

«Очевидной причиной преследований историка является его многолетняя работа по поиску захоронений людей, убитых в годы Большого террора, установлению списков жертв, сохранению памяти в местах сталинских расстрелов», — отмечалось в заявлении правозащитного центра «Мемориал».

Эксперты, изучавшие тексты допросов приемной дочери Юрия Дмитриева, представили в суд заключение, что она дала показания против бывшего опекуна под давлением следователя и психолога, напоминает «Новая газета».

Письма и видеообращения в поддержку Юрия Дмитриева в течение нескольких лет направляли сотни известных людей: ученых, историков, деятелей культуры. Прокуратура требовала отправить 64-летнего Дмитриева в колонию на 15 лет.

22 июня Дмитриев выступил в суде с заключительным словом. «Виновным себя не признает, единственное, по поводу хранения части гладкоствольного охотничьего ружья сказал, если суд решит, правонарушение это или преступление, он не возражает, потому что он не понимает, как один фрагмент (ружья) может повлечь уголовную ответственность...», — рассказал тогда прессе адвокат Ануфриев.

Дмитриева впервые арестовали в декабре 2016 года по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении оружия. Поводом для преследования послужили фото приемной дочери, найденные в его компьютере. Историк объяснил, что фотографировал дочь без одежды для отчета о ее развитии перед органами опеки. Первая экспертиза признала снимки порнографическими, повторная не нашла в них порнографии.

В апреле 2018 года суд в Петрозаводске оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, приговорив его к двум с половиной годам ограничения свободы по делу о хранении старого ружья.

В июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, и Дмитриева снова арестовали.

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