«Никто не позволил оправдать второй раз» — о приговоре Юрию Дмитриеву

Петрозаводский городской суд вынес приговор историку, руководителю карельского отделения общества «Мемориал» Юрию Дмитриеву, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Его оправдали по трем пунктам обвинения, а по четвертому приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима.

Реклама Читать далее

Первый раз Юрия Дмитриева задержали 13 декабря 2016 года и обвинили в изготовлении детской порнографии. Поводом стали снимки приемной дочери, обнаруженные на компьютере историка. 5 апреля 2018 года эти обвинения судом были отвергнуты. Но 27 июня того же года Дмитриева снова задержали, возбудив новое уголовное дело по статье о «насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». В качестве пострадавшей в деле фигурирует все та же приемная дочь Дмитриева.

Многочисленные наблюдатели считают преследование историка местью со стороны силовиков за его расследования, касающиеся жертв сталинских репрессий, чьи останки покоятся, в частности, в карельском лесном урочище Сандармох.

— Я напомню, что Дмитриеву были предъявлены обвинения по 4 разным статьям, — рассказал RFI член правления Международного общества «Мемориал» Сергей Кривенко. — Изготовление порнографии, развратные действия в отношении приемной дочери, незаконное хранение оружия — эти три еще по первому делу, и насильственные действия сексуального характера — уже по новому. Мы, конечно, ожидали полного оправдания, потому что никаких правонарушений Дмитриев не совершал. Тем не менее, в последнем слове он заявил, что, если суд признает, что хранение старой железяки, которое раньше было оружием (ружья, которое он нашел в лесу во время экспедиции), является правонарушением, он готов это признать. Это единственное из обвинений, которое он готов был признать. Но суд его по трем пунктам, в том числе, связанному с этим ружьем, оправдал, и вынес обвинение по последнему пункту — насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери. Здесь тоже не было ничего, кроме простого исполнения отцовских обязанностей: когда ребенок болел, он занимался какими-то процедурами, менял белье и так далее. Следствие, с нашей точки зрения, злонамеренно и целенаправленно трактовал это как насильственные действия сексуального характера. В суде это обвинение было поддержано, но статья предусматривает от 12 до 20 лет. Дмитриеву же дали 3,5 года, ниже низшего предела. Это показывает, что никаких оснований нет. Конечно, это вызывает большое недоумение, потому что хотелось его полного оправдания. В чем «Мемориал» уверен и я как друг Дмитриева — в том, что он не совершал тех действий, в которых его обвиняют.

Зоя Светова, обозреватель МБХ медиа:

Для меня очевидно было с самого начала, что это дело сфабриковано, сфальсифицировано, и что Юрий Дмитриев не виноват. Потому что нельзя забывать, как оно началось! А началось оно по анонимному доносу, с тайного обыска, когда Дмитриев был специально удален из квартиры. То есть с самого начала это началось нечестно. И сразу возникают сомнения, ведь у нас есть 20-летний опыт правоохранительной путинской системы и системы правосудия, когда мы понимаем, что дело нечисто, несправедливо, заказное. И поэтому я не верила, что Дмитриев мог быть повинен в том позорном деянии, в котором его обвиняли.

Вы предполагали, что ему дадут ниже низшего и оправдают по трем пунктам из четырех?

Я предполагала, что ему могут дать маленький срок, чтобы отпустить его за отсиженным. Поскольку я не юрист, мне трудно было предположить, что при пределе наказания с 12 до 20 лет за насильственные действия сексуального характера могут дать 3,5 года. Если говорить с точки зрения здравого смысла и российских реалий, судья вынес такой приговор, понимая, что Юрий Дмитриев совершенно не виновен. Но никто ему не позволил оправдать его второй раз. И было принято такое компромиссное решение — дать ему ниже низшего, чтобы он в ближайшее время вышел на свободу.

В Заявлении Международного общества «Мемориал», опубликованном по случаю приговора Юрию Дмитриеву, в частности, говорится: «Несмотря на очевидную мягкость приговора по сравнению с 15 годами лишения свободы, запрошенными прокуратурой, приговор не правосуден.

Абсолютная беспочвенность обвинений была очевидна с самого начала. И такой приговор по столь тяжкому обвинению означает одно: у обвинения нет никаких доказательств реальной вины Дмитриева в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери.

Тем не менее эти обвинения уже отняли больше трех лет свободы у Юрия Дмитриева и искалечили судьбу его приемной дочери».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться