Якутского шамана Александра Габышева выписали из психиатрической больницы

Шамана Александра Габышева выписали из Якутского психдиспансера. Об этом написал в фейсбуке координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников в среду, 22 июля.

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«После проведенной 21 июля по ходатайству защиты психолого-психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера якутский шаман Александр Габышев выписан из диспансера», — говорится в публикации Прянишникова. Он также выразил благодарность за общественную поддержку и внимание СМИ, без которых лечение шамана «могло длиться сколько угодно долго».

Напомним, Габышева доставили в психиатрическую больницу 12 мая для принудительного лечения. Координатор «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишников в комментарии RFI рассказывал, что в диспансере шаману дают препарат со снотворным эффектом и отговаривают от походов в Москву. В июне «Мемориал» признал Габышева политическим заключенным.

Шаман Александр Габышев дважды пытался совершить пеший поход в Москву из Якутии для совершения обряда «изгнания Путина». Первый поход он начал весной 2019 года, однако 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области его задержали силовики. На него завели дело о призывах к экстремизму. Шамана вернули в Якутск на самолете, где психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Затем Габышева отпустили под подписку о невыезде.

В декабре 2019 года шаман вновь отправился пешком из Якутии в Москву. На этот раз поход длился лишь два дня. Габышева и двух его сторонников оштрафовали за неповиновение полиции и снова выбрали в отношении шамана меру пресечения в виде подписки о невыезде. В конце декабря с него сняли подписку о невыезде.

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