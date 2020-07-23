В России выявили почти 800 тысяч случаев заболевания COVID-19
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В России зарегистрированы 5848 новых случаев коронавирусной инфекции. Таковы данные, которые утром 23 июля приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число выявленных случаев инфекции достигло 795 038 человек.
Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Москве (+608 человек за сутки).
За последние сутки в России зарегистрировано 147 смертей пациентов с COVID-19. Общее число жертв эпидемии в стране достигло, по официальным данным, 12 892 человека.
Во всем мире официальное количество выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 15 миллионов. Более половины из них приходятся на США и страны Латинской Америки. Начиная с конца декабря число официальных жертв пандемии достигло 617 тысяч человек.
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