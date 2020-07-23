В России выявили почти 800 тысяч случаев заболевания COVID-19

В России, по данным на 23 июля, зарегистрированы 5848 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев достигло 795 038 человек.

В России зарегистрированы 5848 новых случаев коронавирусной инфекции. Таковы данные, которые утром 23 июля приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число выявленных случаев инфекции достигло 795 038 человек.

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Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Москве (+608 человек за сутки).

За последние сутки в России зарегистрировано 147 смертей пациентов с COVID-19. Общее число жертв эпидемии в стране достигло, по официальным данным, 12 892 человека.

Во всем мире официальное количество выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 15 миллионов. Более половины из них приходятся на США и страны Латинской Америки. Начиная с конца декабря число официальных жертв пандемии достигло 617 тысяч человек.

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