Дегтярев рассказал о «сети иностранцев», подогревающих протесты в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о «сети иностранцев», которые прилетели с целью «подогревать» протесты местных жителей против ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом новый глава региона заявил 23 июля в интервью с журналистом Владимиром Соловьевым.

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На замечание журналиста Соловьева о том, что есть «ощущение, что в регион приехали провокаторы и пытаются сейчас раскачивать», Михаил Дегтярев ответил, что «первые выходы хабаровчан [на акции протеста] — это абсолютно праведный гнев». «Это все шло от души, никаких там не было развернуто сетей», — считает он.

Но эти, первые, акции протеста стали, по его словам, уже историей. «А то, что происходит сейчас, в будние дни по вечерам со всякими лозунгами "Дегтярев, выходи". Прям вот вышел и бросил тех людей, которые здесь, такие же хабаровчане», — продолжил губернатор. «Нет не выйду, я никогда диктата не позволю», — отметил он.

По словам Дегтярева, у властей есть «все оперативные данные», что эти мероприятия «подогреваются». «Сюда слетелись, в Хабаровск, граждане, в том числе, иностранных государств. Сейчас занимаются правоохранители и органы госбезопасности всей сетью этих товарищей», — заявил он.

В четверг после посещения краевой больницы Михаил Дегтярев заявил, что не намерен выходить к протестующим горожанам. «Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами», — приводит слова главы региона «Интерфакс».

Тем временем в четверг стало известно о нападении на журналиста и ведущего ютьюб-канала «Штаб Навального в Хабаровске» Дмитрия Низовцева. Его избили после очередного шествия в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Низовцев рассказал, что трое мужчин напали на него около подъезда.

На меня напали трое. Возле подъезда. Избили. В том числе и ногами. В целом, я ок. Только коленки разодрал пока пытался увернуться. Болит лицо. Потому что двинули с ноги по нему. pic.twitter.com/8SnlLnEq8r — настоящий Низовцев (@zimbru_khv) July 23, 2020

Массовые митинги в Хабаровске продолжаются уже 13 дней. Как отмечает «Медиазона», последние два дня Низовцев вел прямые трансляции и делал репортажи с акций.

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