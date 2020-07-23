Путин присвоил Кадырову генерал-майора. МИД РФ выступил по поводу санкций США против него

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил сам Кадыров. В этот же день в МИД РФ назвали «надуманными» санкции, которые США ввели против главы Чечни за грубые нарушения прав человека.

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Как пишет «Новая газета», о своем продвижении по службе Рамзан Кадыров сообщил в социальной сети «ВКонтакте». «Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке «смирно», — заявил чеченский руководитель.

Кадыров также поблагодарил главу Росгвардии Золотова за то, что тот оформил решение о его переводе в возглавляемое им силовое подразделение. «Выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ (…). Виктор Васильевич, спасибо большое! Мы сделаем все, чтобы оправдать доверие Президента России!», — заверил глава Чечни, который ранее неоднократно называл себя «пехотинцем Путина».

Также сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге о том, что в российском дипломатическом ведомстве считают надуманными обвинения Госдепартамента США в адрес Кадырова. «При том, что часть американского политического бомонда не отказалась от своего русофобского курса, в данном случае хотелось бы задать (…) вопрос: какое отношение ближайшие родственники Рамзана Кадырова имеют к вменяемым нарушениям? (…) Тем более, что доказательства и обвинения традиционно отсутствуют», — заявила Захарова, которую цитирует агентство РИА-Новости.

Напомним, 20 июля Государственный департамент Соединенных Штатов объявил о введении санкций в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его жены и двух старших дочерей.

«Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — говорится в опубликованном по этому случаю заявлении главы Госдепа США Майка Помпео. Кроме того, Госдеп обвинил Кадырова в репрессиях против представителей ЛГБТ-сообщества, а также в угрозах журналистам, которые освещали ситуацию с коронавирусом в Чечне.

Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты будут поощрять дружественные страны к принятию аналогичных санкционных мер против главы Чечни.

В ответ Кадыров опубликовал свою фотографию с двумя с пулеметами, заявил, что «принимает бой», а также возмутился тем, что «пострадали» его родственники. «Будь я сто раз нарушителем прав человека», но «как вы объясняете санкции против моей супруги и моих дочерей?» — обратился глава Чечни к властям США.

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