Суд признал диспетчеров «Внуково» виновными по делу о гибели главы компании Total

Надежда Архипова, Роман Дунаев и Александр Круглов во время вынесения приговора в Солнцевском суде Москвы 23.07.2020. Вину они не признают.

В четверг, 23 июля, Солнцевский суд Москвы признал авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову, а также руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева виновными по делу о крушении самолета президента крупнейшей французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери. Подсудимые вину не признают. Ранее акции в их поддержку проводили профсоюзы авиадиспетчеров в разных городах России.

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Как сообщает «Коммерсант», Александр Круглов, Надежда Архипова и Роман Дунаев признаны виновными по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Срок наказания должен быть объявлен позднее.

Ранее прокуратура запросила для Дунаева шесть лет и два месяца колонии, для Круглова — шесть лет, для Архиповой — пять лет и десять месяцев.

Адвокаты защиты настаивают на полной невиновности работников «Внуково». В их поддержку проводились акции авиадиспетчеров по всей России, напомнила профсоюзная газета «Солидарность». Глава юридической службы Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) России Олег Бабич, также представляющий интересы одного из участников процесса, рассказал, что в суде сторона защиты представила «подробную доказательную базу невиновности подсудимых». По словам Бабича, при проведении экспертиз, на которые ссылается обвинение, были допущены грубые нарушения

Напомним, президент французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, а также три члена экипажа его бизнес-джета Falcon-50 погибли в результате катастрофы в аэропорту «Внуково» в ночь с 20 на 21 октября 2014 года. Самолет, вылетавший в Париж, во время взлета столкнулся со снегоуборочной машиной.

Обвинения по этому делу, помимо диспетчеров, были также предъявлены водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко и старшему сменному инженеру аэродромной службы «Внуково» Владимиру Леденеву. Они признали вину, в июле 2017 года были приговорены к четырем и трем с половиной годам лишения свободы соответственно, но их сразу же освободили от наказания по амнистии.

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