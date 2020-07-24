Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило 800 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 5811 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 800 849 человек. Общее число жертв COVID-19 достигло 13 046 человек. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

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За сутки в России выздоровели 8444 человека. Число «активных случаев», то есть тех, кто в настоящий момент находится на стационарном или амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19, впервые за последние месяцы оказалось ниже двухсот тысяч человек. По данным Роспотребнадзора на 24 июля этот показатель составляет 199 029 человек.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области, Санкт-Петербурге, Иркутской и Мурманской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Алтайском крае.

По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, летальность от COVID-19 в России составляет 1,62%. «Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, поэтому специалисты-медики работают в круглосуточном режиме», — сказал чиновник на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Согласно данным Росстата, только в мае в России умерли 12 452 человека с положительным тестом на коронавирус. Это в несколько раз превышает аналогичный показатель за апрель. По данным независимых демографов, общее число жертв эпидемии может достигать 48 тысяч человек.

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