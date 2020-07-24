Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Правительство России намерено разрешить с 1 августа коммерческие международные авиарейсы. Об этом в пятницу, 24 июля, объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Из-за пандемии коронавируса регулярные авиаперевозки были приостановлены российскими властями с 27 марта.

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С 1 августа международные рейсы будут осуществляться только из трех российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону — и только в три страны — Великобританию, Турцию и Танзанию. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. При составлении списка в правительстве руководствовались принципом «взаимности».

15 июля российские власти отменили обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы. Также сообщалось, что Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с 13 странами. 24 июля на совещании правительства глава Минтранса Евгений Дитрих уточнил, что ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения еще с 30 странами.

1 июля Евросоюз открыл свои внешние границы для граждан 15 стран. В этот список попали Канада, Австралия, Грузия, Сербия, Черногория, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея, Таиланд, Алжир, Марокко, Тунис, Руанда и Уругвай.

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