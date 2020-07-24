ЦИК России решил продлить голосование на сентябрьских выборах на три дня

Голосование на предстоящих в сентябре выборах будет длиться в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. Об этом в пятницу, 24 июля, объявила глава ЦИК Элла Памфилова. Такое решение она объяснила заботой о здоровье граждан и успешным опытом голосования по поправкам в Конституцию.

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«Это не наша прихоть, это требование времени. Мы продолжаем исходить из того приоритета, который очень четко обозначил президент и не устает повторять: здоровье и безопасность наших граждан при проведении любых мероприятий, в том числе таких важных, как выборы», — цитирует Памфилову «Интерфакс».

Ранее в июле Госдума России уже одобрила поправки к избирательному законодательству, позволяющие проводить выборы в течение нескольких дней, но не больше трех. Однако сообщалось, что внесенные поправки не будут распространяться на ближайший единый день голосования, до которого осталось уже меньше двух месяцев.

Как уточнила глава ЦИК, основной день голосования назначен на 13 сентября, а 11-го и 12-го пройдет досрочное голосование. Согласно новым правилам, досрочное голосование может проводиться как в помещениях для голосования, так и вне помещений — «на дому, на придворовых территориях, в местах общего пользования и иных местах».

Впервые многодневное голосование в современной России состоялось этим летом, когда граждане должны были высказать свое отношение к изменениям в Основном законе. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. По мнению независимых экспертов, такое голосование делает невозможным наблюдение за возможными фальсификациями волеизъявления.

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