«Это рушит столько жизней»: приговоры по делу «Нового величия» вынесут 6 августа
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В пятницу, 24 июля, в Люблинском суде Москвы обвиняемые то так называемому делу «Нового величия» выступили с последним словом. Они не признали свою вину, назвали обвинение абсурдным и несправедливым и призвали судью к «милосердию». Приговоры должны вынести 6 августа, несмотря на то, что защита ожидала их сегодня, отмечает «Новая газета».
Как сообщил корреспондент «Новой газеты» из зала суда, один из обвиняемых, Руслан Костыленков, которого прокуратура называет лидером «Нового величия», в последнем слове заявил, что гособвинение не смогло предоставить никаких доказательств виновности фигурантов дела. «Если будут назначены реальные сроки — это будет катастрофа, потому что наша невинность была подтверждена на прениях», — заявил Костыленков.
Обвиняемый Дмитрий Полетаев подчеркнул, что у него не было умысла нарушить закон. «Ваша честь, будьте милосердны», — сказал Полетаев.
Еще одна обвиняемая, Мария Дубовик, подчеркнула, что ни в чем не виновата и не понимает, за что ее судят. «Я была выброшена из своей привычной жизни — сначала в тюрьму, а потом — домашний арест. (…) У меня очень резко начало портиться здоровье. (…) В настоящее время мне необходимо хорошее комплексное лечение», — сказала Дубовик.
«Творцом этого кошмара является, как мне кажется, нездоровый человек, который получает наслаждение от того, что калечит судьбы людей. Он сам сообщил суду, что у него хобби — коллекционировать живых людей, ходить по собраниям и, подобно высшим силам, решать — кого отправить в жернова системы, кому дозволить жить», — заявила Мария Дубовик о Руслане Д., которого защита называет штатным сотрудником спецслужб. Высказывание процитировало издание «Медиазона». Газета «Коммерсант» напомнила, что именно на показаниях Руслана Д. основывается обвинение.
«Это дело рушит столько жизней, я прошу остановить этот беспредел», — цитирует Марию Дубовик «Новая газета». «Я, конечно, приму любое решение суда», «но очень надеюсь, что оно будет справедливым, — добавила она. — Я хотела просить милости, но мой защитник сказал, что надо просить правосудия: милости просят виновные, а я не виновата».
Ранее, 14 июля, прокуратура запросила для обвиняемых по делу «Нового величия» от четырех лет условно до семи с половиной лет заключения.
Руслана Костыленкова обвинение потребовало приговорить к семи с половиной годам колонии. Петра Карамзина — к шести с половиной. Вячеслава Крюкова — к шести.
Еще четырем фигурантам сторона обвинения запросила условное наказание. По шесть с половиной лет условно — для Максима Рощина и Дмитрия Полетаева, пять лет — для Марии Дубовик, четыре года — для Анны Павликовой.
Еще один обвиняемый по этому делу, Сергей Гаврилов бежал из России и получил политическое убежище в Украине. Рустам Рустамов признал вину и получил полтора года условно. Павел Ребровский сначала признал вину, но после того, как ему назначили реальный срок, отозвал свои показания, заявив, что дал их в обмен на обещание избежать колонии. Его дело отправили на новое рассмотрение.
Участников движения «Новое величие», включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, задержали в марте 2018 года. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство.
Судебный процесс начался в мае 2019 года.
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