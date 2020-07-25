ВОЗ зафиксировала рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки

Лаборатория по тестированию на коронавирус в столице Мексики. 24 июля 2020 г.

За последние сутки в мире выявлено более 284 тысяч случаев заражения коронавирусом. Как сообщает в субботу, 25 июля, Всемирная организация здравоохранения, это рекордный суточный прирост за все время пандемии. В России выявлено 5871 новый случай заражения коронавирусом.

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Больше всего новых случаев выявлено в Северной и Южной Америке. Лидерами по темпам распространения остаются США, Бразилия и Индия, в первой десятке также находятся ЮАР, Мексика, Колумбия, Аргентина, Россия, Перу и Казахстан.

Жертвами пандемии за последние сутки во всех странах мира стали 9753 человека. Общее число жертв COVID-19 в мире превысило 628 тысяч человек с начала ведения статистики. В России за последние сутки от последствий коронавируса скончались 146 человек. Общее число жертв, по данным Роспотребнадзора, составляет 13 192 человека.

Число выздоровевших за последние 24 часа составило 8366 человек. На стационарном и амбулаторном лечении в России до сих пор остаются 196 388 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Больше всего новых случаев в России выявлено в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае и Нижегородской области. При этом по данным сайта Стопкоронавирус.рф, Москва остается одним из регионов с наименьшими темпами распространения заболевания.

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