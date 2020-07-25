Тысячи жителей Хабаровска и других городов Дальнего Востока и Сибири снова вышли на акции протеста

Митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошли в субботу, 25 июля, в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Красноярске, Иркутске и других городах Сибири и Дальнего Востока.

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По данным хабаровского корреспондента газеты «Коммерсантъ», на уже традиционное субботнее шествие и митинг перед зданием краевой администрации в Хабаровске вышло более 50 тысяч человек, что превысило численность двух предыдущих субботних шествий — 11 и 18 июля. МВД официальные данные о количестве участников не сообщает.

Во втором городе Хабаровского края, Комсомольске-на-Амуре, около тысячи человек вышли на так называемый «Позорный полк» — несанкционированное шествие, на котором несли портреты публичных деятелей, отметившихся негативными высказываниями о протестующих. Как сообщает издание DVHAB.RU, демонстранты несли портреты Владимира Соловьева, Константина Эрнста, Владимира Жириновского и других.

На уже традиционное субботнее шествие и митинг перед зданием краевой администрации в Хабаровске вышло более 50 тысяч человек. 25 июля 2020 г. REUTERS - STRINGER

Участники протестных шествий также требовали отзыва из края нового временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева. Сам Дегтярев в день массовых протестов в Хабаровске уехал из города.

Во Владивостоке в акции приняли участие от 200 до 300 человек. Полиция напомнила участникам, что политическое мероприятие не согласовано, однако обошлось без задержаний, пишет местное интернет-издание VL.ru.

Акции солидарности с протестующими в Хабаровске прошли также в городах Сибири — Новосибирске, Иркутске, Красноярске и Чите. В несанкционированных акциях приняли участие десятки человек.

Митинги и шествия в поддержку Сергея Фургала прошли в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Красноярске, Иркутске и других городах Сибири и Дальнего Востока. На фото: Хабаровск, 25 июля 2020 г. REUTERS - STRINGER

Помимо требований справедливого правосудия для Сергея Фургала звучали также лозунги «Руки прочь от Байкала!», «От Амура до Байкала выступаем за Фургала», «Хабаровск, мы с тобой», «Путин, уходи!», «Россия, просыпайся!», передает интернет-издание «Тайга. Инфо».

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Его обвинили в организации покушений на убийства в 2004–2005 годах, доставили в Москву и арестовали на два месяца. Протестующие жители края требуют, чтобы дело Фургала рассматривал суд присяжных и не в Москве, а в Хабаровске.

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