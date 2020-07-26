Временный глава Хабаровского края поддержал требования протестующих

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с представителями протестующих жителей края и прокомментировал уголовное дело своего предшественника. Он «поддержал» требование сделать процесс открытым и перенести в Хабаровск. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщает местное издание DVhab.ru.

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«Как должностное лицо я не могу комментировать и давать оценку, но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, — я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», — сказал Дегтярев, добавив, что требование судить Фургала в Хабаровске является «разумным».

Накануне, 25 июля, в Хабаровске прошла очередная многотысячная демонстрация в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В день массовой акции новый глава края Дегтярев уехал из города. Однако с представителями протестующих он встретился на трассе по дороге из поселка Ванино в Советскую Гавань.

«Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям. Он подчеркнул, что разделяет их позицию, но выступает за цивилизованное общение», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Хабаровского края.

С представителями протестующих он встретился на трассе по дороге из Ванино в Советскую Гавань © Вячеслав Реутов / Пресс-служба правительства Хабаровского края

Депутат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля указом президента Владимира Путина. Прибыв в Хабаровск, Дегтярев отказался встречаться с протестующими и заявил, что демонстрации в крае «подогревает сеть иностранцев», специально прибывшая для этого в регион.

На посту губернатора Хабаровского края Дегтярев заменил своего коллегу по ЛДПР Сергея Фургала, который был арестован 9 июля по обвинению в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Фургал своей вины не признает.

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