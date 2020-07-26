В России выявлено 5765 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 5765 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Число погибших от последствий COVID-19 за последние 24 часа составило 77 человек.

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Больше всего новых случаев за последние сутки выявлено в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области, Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Иркутской, Мурманской, Московской областях и в Алтайском крае.

Общее число жертв эпидемии, по данным Роспотребнадзора, в России достигло 13 269 человек. Больше всего смертей зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Дагестане и Нижегородской области.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф в настоящий момент в России 198 966 человек проходят лечение от COVID-19. Однако российские власти не публикуют данные о том, сколько из них находятся в больницах, в том числе в тяжелом состоянии в отделениях реанимации.

В мире, по данным проекта Worldometers, пандемия коронавируса распространилась уже на 213 стран и территорий. В общей сложности, уже зарегистрировано более 16 млн случаев заражения. 26 июля власти Северной Кореи официально признали первый случай заражения коронавирусом на своей территории.

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