«Например, Машков и Безруков»: Путин наградит артистов за работу на голосовании по Конституции (РБК)

Артисты, блогеры, чиновники, работники избиркомов будут награждены указом президента Путина за работу во время голосования по поправкам в Конституцию.

Артисты, блогеры, а также кремлевские чиновники, депутаты, работники избиркомов и члены рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию будут награждены указом президента Владимира Путина. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило издание РБК.

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Как уточняет РБК, информация получена от источника, «близкого к администрации президента», ее также подтвердили еще четыре собеседника, «близких к Кремлю». Как заявили источники, список награжденных будет обширным.

Наградят чиновников администрации президента, региональных чиновников, членов избирательных комиссий, Общероссийского народного фронта, членов «Единой России» и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артистов и блогеров, которые участвовали в агитации.

Артистов и блогеров наградят не только за ролики и информирование о плебисците, но и за деятельность в период эпидемии коронавируса, заверил «близкий к Кремлю» источник РБК, пояснив: «Многие работали в этот период благо страны. Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции».

Сергей Безруков и Владимир Машков на звонки издания не ответили.

Напомним, голосование за принятие поправок в Конституцию России прошло с 25 июня по 1 июля. Оно, в частности, позволило Владимиру Путину получить возможность выдвигаться на пост президента страны как минимум до 2036 года.

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